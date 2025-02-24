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    高雄知名水餃店湯麵浮多隻果蠅 網友酸：免費添加蛋白質？

    民眾到高雄知名水餃店點了１碗麵，卻驚見湯裡漂浮著至少5隻果蠅。（fion_0816＠Threads授權使用）

    民眾到高雄知名水餃店點了１碗麵，卻驚見湯裡漂浮著至少5隻果蠅。（fion_0816＠Threads授權使用）

    2025/02/24 17:20

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄眷村知名水餃店位於鼓山區的分店，遭民眾上網爆料湯麵裡竟然漂浮著至少5隻果蠅，直呼「免費幫客人添加滿滿的蛋白質，貼心到不行、也噁到不行」，對此，店家致歉並於今（24）日停業1天清消，衛生局派人稽查發現有病媒防治缺失等問題，要求業者限期改善。

    對於民眾點的1碗湯麵竟出現5隻果蠅，水餃店業者也回應致歉，並將進行消毒整理還改善，至於果蠅為何而來？猜測可能是店裡的白醋醬瓶吸引而來，不過，民眾也再發文回擊當天用餐根本沒加白醋。

    衛生局人員今日前往店家稽查，業者坦承影像屬實，應為「果蠅」，並稱每週委請「合格」病媒業者清消，接獲顧客反映已於今日暫停營業並請合格消毒公司執行清消作業中。

    衛生局於現場發現，店家的烹調區有孔洞等病媒防治缺失、冰箱食材未覆蓋、作業區堆放紙箱、員工食品未專區放置等缺失，依食品安全衛生管理法第8條飭令業者限期改善；倘經複查未改善，依同法第44條規定處6萬元以上罰鍰。

    高雄市衛生局今前往知名水餃店稽查，發現有病媒防治缺失等問題，要求業者限期改善。（高雄市衛生局提供）

    高雄市衛生局今前往知名水餃店稽查，發現有病媒防治缺失等問題，要求業者限期改善。（高雄市衛生局提供）

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