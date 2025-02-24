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    宜蘭龜山島走過災後復原 「冬眠」4個月3/1開放登島

    宜蘭龜山島災後復原進入收尾階段，敲定3月1日開放登島。（東北角風管處提供）

    宜蘭龜山島災後復原進入收尾階段，敲定3月1日開放登島。（東北角風管處提供）

    2025/02/24 17:02

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭龜山島去年底遭康芮颱風蹂躪，被迫提前封島，觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處啟動災後復原，復原工作現已進入尾聲，敲定3月1日如期開放登島，開放首日提供紀念品送給前100名登島遊客。

    龜山島每年12月1日到隔年2月「冬眠」3個月，去年10月底康芮颱風侵台期間，海水淹進島上信仰中心普陀巖，強風豪雨重創遊憩設施，成為2000年開放登島觀光後最慘重災情，11月5日開始封島，年度登島期程提前結束。

    東北角風管處今天（24日）發布新聞稿指出，本月28日將結合海巡署、宜蘭縣賞鯨推廣協會、林保署宜蘭分署等單位，合力動員600人前往龜山島淨灘及植樹，另外，3月1日如期開放登島，開放第1天要送給前100名遊客每人一份印有龜山島圖樣的側背包。

    東北角風管處表示，龜山島災後復原已進入收尾階段，預定本月底前完成，封島近4個月後，將以嶄新面貌迎接遊客到訪，歡迎大家提前安排登島遊程，體驗龜山島生態旅遊的魅力。

    龜山島歷經近4個月「冬眠」後，即將重新開放。（東北角風管處提供）

    龜山島歷經近4個月「冬眠」後，即將重新開放。（東北角風管處提供）

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