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    首頁　>　生活

    遊泰擄人頻傳引遊客心慌 品保協會教這招安全掛保證

    品保協會監事會主席黃文卿呼籲，台灣旅客赴泰國旅遊，找台灣合法旅行社購買產品較有保障。（記者蔡昀容攝）

    品保協會監事會主席黃文卿呼籲，台灣旅客赴泰國旅遊，找台灣合法旅行社購買產品較有保障。（記者蔡昀容攝）

    2025/02/24 17:13

    〔記者蔡昀容／台北報導〕國際旅客前往泰國被擄至緬甸，引起旅客擔憂。旅行業品質保障協會呼籲，國人如要安排自由行，勿在社群媒體尋找私人包車或遊程，這些產品在國內合法旅行社購買較有保障，避免風險。

    品保協會今天公布第二季合理團費參考售價。馬新泰菲印旅遊制價發言人賴澄宇表示，國人赴泰國旅遊主要地區是清邁、曼谷、普吉等地，但近期國際甚至台灣都發生旅客赴泰旅遊卻被擄走至緬甸；有些旅客擔心被帶去割腰子（腎臟）、割眼角膜，因此打退堂鼓，自由行旅客受影響較大，團體旅客退訂情況則未如預期得多。

    賴澄宇說明，泰國提升觀光警察見警率，並加強入境管理措施，整體旅遊狀況其實很OK，但也呼籲國人，找台灣合法旅行社，不要私自上網找私人包車，目的地不明確，也沒有安全保障。

    品保協會監事會主席黃文卿表示，台灣合法旅行社於各國都有長期配合的業者，旅客若不想跟團，也可向台灣旅行社購買自由行產品，算是以防萬一的投資、多一份保障。

    團費參考售價委員會主委白中仁表示，在台灣要合法經營旅行社，必須繳交保證金給觀光署，品保協會3000多個會員，都是合法旅行社，隨團領隊、旅客保險也符合法規，消費者行前也有完整行前資料，安全有保障。

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