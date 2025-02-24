基隆七堵車站街舞空間啟用 融合鐵道、火車及音樂元素

基隆七堵車站街舞空間啟用大合照。（記者羅國嘉攝）

2025/02/24 17:03

〔記者羅國嘉／基隆報導〕為推動青年文化與街舞運動，基隆市政府繼2023年後，再與台灣鐵路股份有限公司攜手合作，在七堵車站打造第二座全新街舞空間，並於今（24）日在七堵車站一樓大廳舉行啟用典禮，現場以美式復古街頭藝術風格呈現，融合鐵道、火車及音樂等元素，展現城市活力與文化魅力，並邀請舞團進行熱力四射的表演，吸引眾多青年參與。

市府指出，繼2023年底於基隆車站南站打造首座街舞空間後，再次攜手台鐵，利用七堵車站室內閒置場域，打造街舞空間。此次的設計理念融合城市活力、年輕文化與音樂元素，以美式復古街頭藝術風格呈現。彩繪中運用鐵道、火車與音樂元素，展現七堵作為交通樞紐的特色，並以標語「Feel the Rhythm」象徵城市的節奏感與年輕人活力；「SHINING ON 七堵」則是對地方的致敬，讓七堵在大眾眼中閃耀發光。

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市府說明，設計中特別選擇貓作為主角，不僅因為貓深受年輕族群喜愛，更象徵著年輕人的獨立精神與自由態度，完美契合街頭文化的隨性風格。作品將基隆的音樂文化、年輕精神與街頭藝術相結合，為七堵車站帶來更多藝術能量，讓人們感受城市的活力與文化魅力。

市長謝國樑表示，七堵車站街舞空間的啟用，不僅增加了青年練習場域，更彰顯市府對街舞文化的重視。他期許這個空間能吸引更多街舞愛好者聚集，彼此交流、激勵，共同推廣街舞文化，讓基隆成為一座「街舞友善城市」。

產業發展處長林鼎超補充，此次市府透過公私協力方式，活化車站空間，為城市創造更多可能性。街舞不僅是一種舞蹈表演，更是一種文化與精神，讓年輕人能夠自由表達自我、激發創意，並期待每位舞者都能在這個空間突破自我，享受舞蹈帶來的快樂與成就感。

林鼎超表示，未來市府將持續聆聽青年意見，規劃更多街舞友善空間，進一步推動基隆成為街舞文化發展的重要基地，激發更多年輕人參與街舞運動，並持續為基隆的街舞文化注入新的動能。

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