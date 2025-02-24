清華大學啟動梅園新生計畫，搶救60年老梅。（圖由方提供）

2025/02/24 17:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清華大學梅園是紀念老校長梅貽琦精神的重要地標，但園內的老梅樹卻得了俗稱「日燒病」的枝幹溝腐病，面臨生存危機。在清華校友、上緯投控董事長蔡朝陽慷慨捐助下，清華大學與台灣老樹救援協會合作，啟動「梅園醫療保育與栽培計劃」，將以水刀土壤穿孔技術為老梅樹恢復新生。

清華大學校長高為元表示，全校師生與校友均視梅園為一處重要且神聖的地景，因此，維護梅園的生態與景觀也是學校的第一要務。在專業團隊的討論及實地示範治療初見成效的充分準備下，清華大學將立即啟動梅園新生計畫，期待明年梅花再開的時節，能見到清瑩高潔的梅花滿開枝頭。

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清華大學總務長張祥光指出，梅園現有299棵梅樹，其中201棵是60歲「高齡」的老梅樹，品種以青梅為主。雖然學校每年用心定期養護，澆水、疏枝、施用有機肥、及防治病蟲害，但古梅近年還是發生了樹幹腐朽、頂梢乾枯、芽體生長不良等問題。校方決定啟動為期4年的梅園保育計畫，第一階段將先針對已經生病的古梅採行急救治療，後續將改善土壤、重建樹體結構、提升生長活力，最終改善梅園的整體景觀。

老樹救援協會常務理事劉東啟診斷發現，梅園老梅樹的腐朽非因單純老化或病原寄生，而是土壤硬化造成的生理障礙。探坑調查發現，梅園表層約60公分的土壤硬度過高，使根系無法正常發展、吸收水分，導致枝梢末端枯凋、不生新葉，枝幹斷裂處也無力癒合。協會計畫運用「水刀土壤穿孔」技術，在古梅周圍土壤打出多個深達1公尺的透氣孔道，活化表土，添加鬆化資材，並在孔洞內投入有機益生菌肥料，幫助老梅樹根系健康發展。

劉東啟說，梅樹的健康狀況透過土壤改良與養護，預計明年春天就能看到改善，包括葉量增加、枝條茁壯、花朵也更大，重現生命力。老樹救援協會去年12月已對兩株梅樹進行示範治療，今年開花時就展現較佳的生命力，花期也比其他梅樹更持久。

清華大學在台建校首任校長梅貽琦1962年辭世，長眠於師生在校園內為他建的墓園，周圍遍植梅花，也就是今日的梅園。每年2月梅花盛開時，梅園更吸引大批遊客前來賞梅，成為新竹市最具特色的賞梅勝地之一。

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