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    嘉義縣府供應牛羊豆奶 近3萬學生受惠

    太保國小學童開心準備喝牛奶。（記者林宜樟攝）

    太保國小學童開心準備喝牛奶。（記者林宜樟攝）

    2025/02/24 16:59

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府於2010年起推動免費供應學生飲用牛羊奶，原本中央推動的「班班有鮮奶」暫緩實施，縣府不中斷，本學期繼續補助牛羊豆奶，提高每週乳品攝取量，受惠學生共29127人。

    嘉義縣長翁章梁今天到太保國小發鮮奶時說，縣府自籌經費2086萬4160元，除每週原有的午餐補助，每人每次再補助18元乳品，對象包括高中、國中、國小學生、國小附設幼兒園及各鄉鎮市立幼兒園學童，感謝縣議會支持，讓學生補充成長所需蛋白質和鈣質，身強體壯，並幫助台灣酪農業。

    縣府教育處表示，考量嘉義縣學校交通的便利性及人力資源，縣府開放各校依實際需求調整供應方式，可自由選擇鮮奶、羊奶或豆漿，確保營養攝取多元性，滿足不同體質和口味的需求。

    對於民眾反映牛奶等飲品保冷保存問題，縣府教育處表示，請校方宣導學生在班級內將乳品飲用完畢，並可進行資源回收，若有無法飲用完畢的乳品，將先放置在冰箱保存，放學時讓學生拿出帶回，也可採購保久乳，方便保存，若學校反映冰箱不足，縣府也會補助採購冰箱，方便學校保存。

    嘉義縣長翁章梁發放牛奶給學童飲用。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁發放牛奶給學童飲用。（記者林宜樟攝）

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