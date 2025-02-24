中20億多難？ 眾人試玩「威力彩模擬器」苦笑：「勸世夢」醒了

威力彩連續槓龜33期，今（24）日晚間預計開出第114000016期、上看20億元頭獎，吸引許多希望自己一夜致富的民眾，前往彩券行投注。示意圖。（資料照）

2025/02/24 18:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連續槓龜33期，今（24）日晚間預計開出第114000016期、上看20億元頭獎，吸引許多希望自己一夜致富的民眾，前往彩券行投注。對此，有不少網友試玩一款在社群媒體爆紅的「威力彩下注模擬」，讓使用者模擬下注與透過數據分析中獎機率，令無數網友苦笑吐槽根本是「勸世」模擬器。

一名網友日前在Dcard以「來玩玩威力彩模擬器，體驗到底多難中」分享，他針對近期非常熱門的威力彩議題製作簡易程式，來讓大家體驗威力彩到底有多難中獎。從模擬器網頁顯示，只要在欄位裡輸入要買的威力彩張數，接著按下「開始計算」的按鈕，接著網頁就會立即跑出中獎紀錄、投注紀錄、收益及各獎項中獎次數，玩法相當簡單。

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不僅如此，收益欄位的負數支出，還被設計者貼心換算成餐飲開銷，像是這些錢可以喝某間知名手搖飲、吃某間高檔燒肉或火鍋店等美食的次數。原PO表示，根據數據分析，頭獎的中獎機率大約為1億分之4.4，他自己試玩了20萬張，從來沒中過頭獎或二獎，因此無奈寫下結論，「有夢最美，做公益OK。」

該模擬器曝光後被網友瘋傳爆紅，不少網友笑說，「真的是有夢最美」「這些錢...還不如拿去吃」、「超勸世網頁大推！我要來傳給爸媽了」、「連個普獎100元都中不了，還奢望什麼頭獎」、「謝謝妳，設計出超級精美、有趣的網頁！我醒了」「以後我想不開（準備去彩券行買爆彩券）的時候，會記得多玩幾次，提醒我面對現實」。

但仍有不少網友表示，願意為了人生爆富的夢想砸錢，「不買機率就是0，1億分之4.4仍然大於0，所以我買了」、「絕大多數的情況下，只能贏回賭資的15~25%。雖然如此，我覺得還是可以買一張，目的只是為了讓機率不為0而已」。另有網友興奮表示，自己成功中頭獎，共買了5000張、花了50萬元，成為模擬器的幸運天選之人。

一款在社群媒體爆紅的「威力彩下注模擬」，讓使用者模擬下注與透過數據分析中獎機率，令無數網友苦笑吐槽根本是「勸世」模擬器。（圖擷取自「威力彩下注模擬」網頁）

收益欄位的負數支出，還被設計者貼心換算成餐飲開銷，像是這些錢可以喝某間知名手搖飲、吃某間高檔燒肉或火鍋店等美食的次數。（圖擷取自「威力彩下注模擬」網頁）

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