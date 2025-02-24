中山醫大攜手中教大 跨校修輔系及雙主修培養跨域能力

中山醫大與台中教育大學合作，學生能簽跨校修輔系及雙主修培養跨域能力。（中山醫大提供）

2025/02/24 16:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中山醫學大學與台中教育大學簽署「跨校輔系及雙主修合作協議」，兩校學生將自由選擇兩校雙主修或輔系，拓展跨學科專業知識，提升競爭力，兩校未來也將透過學術合作與資源共享，提供學生更多元的學習選擇。

中山醫大校長黃建寧表示，中山醫大專精於臨床醫學、醫學科技與健康管理等領域，台中教育大學則在教育學、心理學及藝術人文領域具有豐富的學術資源，兩校地理位置相近，學科互補性高，約9成學系可相互銜接，例如中教大的特殊教育學系與體育學系，可與中山醫大的物理治療等復健相關學系，以及營養學系結合，兩校合作，將能讓學生學到更完整的健康與特殊教育資源。

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此外，因應數位學習與科技發展，雙方也能在資訊工程、數位內容等領域合作，培養學生的跨域學習與科技應用能力，黃建寧說，中教大的教育資訊與測驗統計研究所在教育評量上具專業優勢，未來可發展學習成效評估與課程設計，提升跨校學習品質。

他強調，108課綱改變了學習模式，學生更重視自主學習與多元發展，這項合作計畫將為學生創造更多學習機會。

中教大校長郭伯臣表示，學校積極推動跨校學習，參與台灣國立大學系統聯盟，該校學生參與跨校雙主修與輔系的比例已佔聯盟內學校的一半以上，顯示學生對跨領域學習的高度需求，郭伯臣說，與中山醫大的合作，使中教大學生能接觸醫學與健康領域，拓展學術視野與職涯機會，特別是健康教育、心理輔導及醫療資訊等領域，將提供學生更多元的學習選擇，肯定能發揮一加一大於二的學習成效，打造跨域能力。

此外，中山醫大教務長張元衍及中教大副校長兼教務長黃寶圓皆表示，未來兩校將共享學術資源與師資，舉辦跨校研討會、專業講座與實習計畫，並推動學術應用與社會實踐，讓學術研究能與社會需求接軌，另也將透過合作延伸，持續推動並深化雙學位、跨領域學程等面向合作，擴大醫學與教育領域的緊密結合，以培養兼具多重專業能力的人才。

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