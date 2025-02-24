雲科大研發萬元有找的廚餘轉化系統 抱回國際發明展金牌

雲林科技大學產學科技學士學位學程助理教授潘志龍團隊研發一套低於1萬元的模組化廚餘處理系統，榮獲2025年馬來西亞MTE國際發明展金牌。（圖由雲林科技大學提供）

2025/02/24 16:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林科技大學產學科技學士學位學程助理教授潘志龍團隊研發「廚餘轉化系統」，一套低於1萬元，且結合水虻幼蟲養殖、養魚、水耕蔬菜等功能，並將殘餘物轉化為有機肥料，榮獲2025年馬來西亞MTE國際發明展金牌。

團隊成員指出，一戶4口人家庭每日產生約1.74公斤廚餘，廚餘處理對環境永續很重要，目前國內多數縣市廚餘都是清潔隊回收，由於廚餘會影響焚化爐設備，各縣市政府大力宣導廚餘回收，但若能從源頭就做好處理就能減少清運壓力並帶來環境效益。

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為此，有部分縣市補助家戶購買廚餘處理設備，但目前市售價格高昂、功能單一，普及率不高，團隊研發一套低於1萬元的模組化廚餘處理系統，結合水虻幼蟲養殖、養魚、水質過濾與水耕蔬菜等功能，實現高效廚餘分解及副產品回收。

研發團隊指出，該系統可產生高營養水虻幼蟲作魚禽飼料，並將殘餘物轉化為有機肥料，用於土壤改良，在每日產生5至10公斤廚餘的工廠測試，水虻幼蟲可在一晚內分解廚餘並降低飼料成本，具經濟性與環保效益，期待未來能量產普及至家庭，促進減廢與資源循環，助力環境永續發展。

2025馬來西亞MTE國際發明展2月20日至22日在吉隆坡世貿中心舉辦，共有15個國家425件作品參賽，雲科大有2件參展，除廚餘轉化系統奪金牌，另一件電子工程系教授許智傑團隊研發的「調控鍶/鈦化學計量比以提升鈦酸鍶一次寫入多次讀取電阻式記憶體之記憶效能」獲銅牌。

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