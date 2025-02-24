日本團費回不去了！第二季增5％ 萬博帶動大阪漲逾10％

旅行業品質保障協會今（24）日公布第二季4至6月合理參考團費，其中日本因升息，旅遊成本較去年同期漲幅5％；大阪世界博覽會（又稱大阪萬博會）4月13日開幕，關西大阪地區漲10%以上；再加上櫻花季來臨，日本團費今年最低價落在第一季，接下來只會高不會再回來。（資料照）

2025/02/24 17:06

〔記者蔡昀容／台北報導〕旅行業品質保障協會今（24）日公布第二季4至6月合理參考團費，其中日本因升息，旅遊成本較去年同期漲幅5％；大阪世界博覽會（又稱大阪萬博會）4月13日開幕，關西大阪地區漲10%以上；再加上櫻花季來臨，東北亞委員黃清凉直言，日本團費今年最低價落在第一季，接下來只會高不會再回來。

黃清凉表示，赴日旅遊是全世界的國民運動，日本官方統計，2024年入境日本遊客數3687萬人次，創下新高，並創造8兆日圓收入。台灣入境日本604萬人次，排名第三，比前一年度增加184萬人，成長43.8％；韓國、中國分別排第一、第二。

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黃清凉分析，日本央行今年1月24日升息，導致旅遊成本上漲，團費漲幅5％，要看到2024年團費較為困難。接下來第二季進入櫻花季，加上世界博覽會4月13日開幕，為期184天至10月13日，勢必帶動大阪關西、名古屋中部一帶的旅遊成本，預計上漲10％以上。

黃清凉說明，各區櫻花季花期不一樣，旅費是一年之中最高。品保協會預估，日本櫻花預計3月25提早報到，4月底前涵蓋全日本。九州至關東地區約3月下旬至4月上旬、東北地區約4月上旬至4月中下旬、北海道地區櫻花約4月下旬至5月上旬，道東芝櫻約5月中下旬至6月上旬。

日本九州、四國、大阪、東京、東北、北海道等地，4月賞櫻旺季期間，團費約3萬9000元至6萬3000元，4月非櫻花季及5至6月期間，團費約3萬5000元至5萬5000元。琉球4至6月，團費約2萬5千元至2萬9000元。

今年第二季各地合理團費，和去年同期相比，馬新泰菲印因為機票價格高漲，團費比去年同期漲2％，價格落在1萬9900元至4萬1900元；韓國機位供應充足、票價調降，團費跌幅11％，是韓國賞花的好時機，價格落在1萬2000元至3萬1000元。

美加受匯率影響，漲幅2至5％；歐洲因為機票、飯店、車資、匯率等，漲幅5至8％。中亞非受通膨、燃油價格等影響，調漲20至30％；澳洲因匯率及機票影響，降幅4％；紐西蘭因機票及物價調漲，漲幅約16％。

旅行業品質保障協會2月24日公布今年第二季4至6月合理團費價格參考。（記者蔡昀容攝）

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