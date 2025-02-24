不花半毛錢！ 彰縣府透過葡萄藤枝減碳2205公噸

大村鄉第七公墓，葡萄藤枝堆得像小山。（記者顏宏駿攝）

2025/02/24 16:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣葡萄種植面積達1150公頃，每年產生超過6000公噸的葡萄藤枝，被視為農業廢棄物，過去農民習慣田間燃燒，造成空污。彰化縣政府攜手臺中區農業改良場、榮成紙業等單位，共同推動葡萄藤資源化計畫，目前已初具成果，葡萄藤枝條經破碎處理後，用「木質分解菌」進行腐化及堆肥化試驗，可提供農民作為有機堆肥使用，還肥於田，已成功減少2205公噸CO2當量碳排，推動綠色循環農業的發展。

今天縣府在大村鄉第二公墓、第七公墓進行成果發表，因為全鄉6000公噸的葡萄藤枝都集中在公墓空地。榮成紙業派重型機具做破碎處理，將來打算作燃料棒。另有一部分一處深達4公尺、有如一個游泳池大小的深坑，將破碎的藤桿枝傾倒其間，再加入腐化菌。

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台中區農業改良場副場長蕭政弘說，腐化菌可以加速藤枝分解，將藤枝埋入坑內加腐化菌，約50天後就可以成為有機土壤。

農業處代理處長蕭麗玲說，為解決葡萄藤枝廢材問題，縣府結合台中區農改場、公所、農會、榮成紙業一起來解決，用「木質分解菌」進行腐化及堆肥化試驗。腐化後的葡萄藤可提供農民作為有機堆肥使用，還肥於田，不僅減少廢棄物問題，目前已減少2205公噸CO2當量碳排，推動綠色循環農業的發展。目前大村鄉已見初步成果，未來會推動到溪湖、埔心、二林等葡萄產區。

蕭麗玲說，這次是政府與民間首度合作解決葡萄藤枝問題，要感謝榮成紙業出動機具，公所和農會深入田間收集藤枝集中，再由農改場專家進行腐化分解，縣府沒花半毛錢。

葡萄藤枝破碎後，加入腐化菌，50天成有機土。（記者顏宏駿攝）

葡萄藤枝破碎後，加入腐化菌，50天成有機土，圖為成品。（記者顏宏駿攝）

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