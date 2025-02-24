228連假 北市路邊停車多數暫停收費

台北市貨車裝卸貨格位及限時格位不因國定假日改變管制方式，民眾須依現場牌面管制時段停放。（記者林承鴻攝）

2025/02/24 16:31

〔記者林承鴻／台北報導〕228和平紀念日連續假期自2月28日至3月2日止共3天，台北市路邊停車格多數暫停收費，路外停車場維持原費率收費，貨車裝卸貨格位及限時格位仍依現場牌面管制時段管制。另2月28日當天台北市取消調撥車道措施。

228連假期間，為維持觀光景點及商圈周邊停車秩序，原週日收費之路邊停車格，如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點之周邊道路等，配合各商圈營運時間仍維持每日收費。另台北市停車管理工程處轄管之立體、地下、高架橋下及路外平面停車場（含委託經營平面停車場）也照常收費。

請繼續往下閱讀...

其餘收費路邊停車格均暫停收費，民眾可由現場收費牌面檢視該路段是否屬週日收費路段。停管處籲請市民於繳費期限內繳交停車費，若離開停車位沒看到繳費通知單，可在上班時段電洽停管處服務台（02-27269600）或至停管處網站查詢繳費明細，以免停車費繳費逾期。

此外，為符國定假日交通需求，2月28日取消台北市調撥車道。原配合學校周邊上放學及平假日時段實施之行人專用時相、時段性三色運作號誌路口及家長接送區路段，亦將一併於放假期間配合調整，比照假日實施，請用路人遵守現場管制措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法