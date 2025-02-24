基隆2088C公車3/3通車 直上台62縮短通勤時間

原先爭取的公車2088A試辦路線，獲公路局核定後更名為2088C，通勤路線將於3月3日通車，試辦3個月。（資料照）

2025/02/24 16:19

〔記者羅國嘉／基隆報導〕提升通勤效率，立法委員林沛祥今（24）日宣布，原先爭取的公車2088A試辦路線，獲公路局核定後更名為2088C，通勤路線將於3月3日通車，試辦3個月。該路線從海科館發車，經孝東路站後，直接上台62快速公路，減少繞行市區的時間，讓基隆通勤族更快抵達台北。

林沛祥表示，這條新路線原為2088A試辦方案，經公路局核定後更名為2088C。其設計重點在於解決原本2088A早上尖峰時段滿載後，仍需繞行市區的困擾，讓客滿班次可直上高速公路，縮短通勤時間，減少民眾等待的焦慮。

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林沛祥指出，這次爭取2088C路線，是基於市民的實際需求，也是他親自觀察後提出的建議。「讓民眾早15分鐘到公司、學校，早15分鐘回家，是我一直努力的目標。」他強調，未來會持續關注試辦成效，並與相關單位協調，爭取更多交通資源，讓基隆的通勤環境更加便利。

大都會客運總經理李建文表示，該路線已獲台北市區監理所核准，首班車時間訂為早上5時45分，這是根據長期觀察乘車需求後的決策。他也指早晨時段高速公路容易壅塞，許多通勤族會選擇提早出門，而2088路線的首班車經常在新豐街碧海擎天站就已客滿，因此2088C的開通將有效紓解這個問題。

立法委員林沛祥今（24）日宣布，2088C公車通勤路線將於3月3日通車，試辦3個月。（林沛祥提供）

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