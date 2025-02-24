為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆2088C公車3/3通車 直上台62縮短通勤時間

    原先爭取的公車2088A試辦路線，獲公路局核定後更名為2088C，通勤路線將於3月3日通車，試辦3個月。（資料照）

    原先爭取的公車2088A試辦路線，獲公路局核定後更名為2088C，通勤路線將於3月3日通車，試辦3個月。（資料照）

    2025/02/24 16:19

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕提升通勤效率，立法委員林沛祥今（24）日宣布，原先爭取的公車2088A試辦路線，獲公路局核定後更名為2088C，通勤路線將於3月3日通車，試辦3個月。該路線從海科館發車，經孝東路站後，直接上台62快速公路，減少繞行市區的時間，讓基隆通勤族更快抵達台北。

    林沛祥表示，這條新路線原為2088A試辦方案，經公路局核定後更名為2088C。其設計重點在於解決原本2088A早上尖峰時段滿載後，仍需繞行市區的困擾，讓客滿班次可直上高速公路，縮短通勤時間，減少民眾等待的焦慮。

    林沛祥指出，這次爭取2088C路線，是基於市民的實際需求，也是他親自觀察後提出的建議。「讓民眾早15分鐘到公司、學校，早15分鐘回家，是我一直努力的目標。」他強調，未來會持續關注試辦成效，並與相關單位協調，爭取更多交通資源，讓基隆的通勤環境更加便利。

    大都會客運總經理李建文表示，該路線已獲台北市區監理所核准，首班車時間訂為早上5時45分，這是根據長期觀察乘車需求後的決策。他也指早晨時段高速公路容易壅塞，許多通勤族會選擇提早出門，而2088路線的首班車經常在新豐街碧海擎天站就已客滿，因此2088C的開通將有效紓解這個問題。

    立法委員林沛祥今（24）日宣布，2088C公車通勤路線將於3月3日通車，試辦3個月。（林沛祥提供）

    立法委員林沛祥今（24）日宣布，2088C公車通勤路線將於3月3日通車，試辦3個月。（林沛祥提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播