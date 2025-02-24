台東縣府招募5組地方創生團隊、個人 提供專業輔導與補助金

台東縣今年再度辦理產業創生與跨域輔導計畫，今（24）日舉辦招募說明會。（記者黃明堂翻攝）

2025/02/24 16:18

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府推動地方創生，今年再度辦理「慢活創深DIG DEEP TAITUNG」產業創生與跨域輔導計畫，今（24）日舉辦招募說明會，將招募5組地方創生團隊、個人，提供專業輔導與補助金。

縣府財經處長章正文指出，過去「慢活創深」計畫已成功輔導多個地方品牌，例如山下生活的「米思紅烏龍奶茶」，結合鹿野紅烏龍與在地有機米，展現臺東農產魅力；野菜皇后的「愛那香名物」，運用部落草本智慧，開發現代足浴藥草包；以及浮定生活的「藍色森林·最後秘境」，從阿美流水席發展出的VIP體驗遊程，展現山海魅力。

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財經處進一步說明，今年度的招募對象範圍更加擴大，不管是公司還是個人無論是否設籍在台東，只要擁有創新產品或服務概念，且能融合地方文化、產業發展與永續經營理念，並且有能力串聯多方資源人力一同「團體作戰」，都能夠申請此次計畫，並自即日起至3月19日止受理報名，下載簡章和申請表，填寫申請表並提交至本計畫Email （ttcalling13@gmail.com）。

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