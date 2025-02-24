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    首頁　>　生活

    不因行動不便限縮自我發展 侯美秀成功踏上職場夢

    侯美秀不因身體不便而自我限縮，反而積極找尋資源為自己找到商旅櫃台人員職務。（記者李文德攝）

    侯美秀不因身體不便而自我限縮，反而積極找尋資源為自己找到商旅櫃台人員職務。（記者李文德攝）

    2025/02/24 18:23

    〔記者李文德／雲林報導〕22歲侯美秀家境清寒，加上小兒麻痺而行動不便，但她依然勇敢面對人生挑戰勤奮打工。雖屢遭受挫折難能穩定，但最近參加勞動部「青年職得好評計畫」，獲旅館櫃檯人員職位，讓她重拾信心，旅客從她充滿陽光的笑容，感受無比親切。

    侯美秀在單親清寒家庭成長，雖因小兒麻痺關係，造成右側肢體障礙，但她不因身苦而自餒，努力勤學完成高職學業後，為幫家人減輕經濟負擔踏上職場，一開始她先到加油站任職1年後感到不適合，便忍痛放棄人生首份工作。

    她表示，後來努力應徵到超商工作，因工作內容繁雜，加上肢體不便關係也放棄此工作，最終到餐廳任職洗碗工，雖努力克服跟上步調，但身體限制下無法持續。結束工作後，對自己感到迷茫，也對工作感到畏縮，懷疑自己「還能做什麼」。

    侯美秀說，就在喪氣之際到虎尾就業中心求援，幫她找到適合的職場方向，順利在去年4月到某商旅擔任櫃檯人員，不僅學會如何與客人溝通，了解客人所需。

    虎尾就業中心主任廖家偉表示，職場有不少人像美秀一樣會遇到挫折，因此勞動部推出「青年職得好評計畫」，為青年求職者釐清就職方向及找到個人就業優勢，目前為止有76人申請，平均一個月共3次晤談便能幫青年找到優勢，也歡迎企業多給弱勢者就業機會。

    侯美秀不因身體不便而自我限縮，反而積極找尋資源為自己找到商旅櫃台人員職務。（記者李文德攝）

    侯美秀不因身體不便而自我限縮，反而積極找尋資源為自己找到商旅櫃台人員職務。（記者李文德攝）

    侯美秀不因身體不便而自我限縮，反而積極找尋資源為自己找到商旅櫃台人員職務。（記者李文德攝）

    侯美秀不因身體不便而自我限縮，反而積極找尋資源為自己找到商旅櫃台人員職務。（記者李文德攝）

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