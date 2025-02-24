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    花蓮振興券還有6500萬元沒使用 期限到2/28

    花蓮縣政府編列新台幣10億元，去年十月發放32萬名縣民每人3000元振興券，使用期限到今年228為止。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府編列新台幣10億元，去年十月發放32萬名縣民每人3000元振興券，使用期限到今年228為止。（記者王錦義攝）

    2025/02/24 16:21

    〔記者王錦義／花蓮報導〕為刺激震後經濟，花蓮縣政府編列新台幣10億元，去年10月中旬發放32萬名縣民每人3000元振興券，使用期限到今年228為止，縣府觀光處提醒民眾盡快使用振興券。縣府指出，店家兌領期限到今年3月底，目前總發放額度為9.3億元，已核銷部分達93%、約8.6億元，估約還有6500萬元在外。

    縣府去年編列10億元經費，10月中發放超過31萬份振興券，每位縣民有3000元，使用期限至今年2月28日止，並在去年11月至今年3月31日開放店家到指定的金融機構兌領現金。由於振興券使用期限只剩下最後5天，有店家在門口張貼公告，表明有收振興券，提醒民眾盡快使用。

    觀光處今天統計，振興券預撥總金額約9億3000萬元，截至上週兌付核銷8億6000多萬元，兌付核銷率為93％，尚有6500萬元還未兌付，可能部分民眾尚未使用或店家尚未兌現，也有可能民眾為留下部份振興券紀念，未拿出來使用。

    觀光處指出，前幾週積極在傳統市場、市集等民生消費較多的場域，舉辦限定促購活動，鼓勵民眾多多使用振興券，希望能增加消費意願。同時，觀光處近日開始向商家宣傳、提醒兌付方式與期限，避免影響自身權益。

    觀光處指出，配合消費券兌付的金融機構，包括花蓮一信、花蓮二信、新秀地區農會、花蓮市農會、壽豐鄉農會、鳳榮地區農會、光豐地區農會、瑞穗鄉農會、玉溪地區農會，以及富里鄉農會等，詳情可至花蓮振興券便民服務網查詢。

    花蓮縣政府編列新台幣10億元，去年十月發放32萬名縣民每人3000元振興券，使用期限到今年228為止。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府編列新台幣10億元，去年十月發放32萬名縣民每人3000元振興券，使用期限到今年228為止。（記者王錦義攝）

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