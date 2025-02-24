好夢幻！ 麥寮橘紅色炮仗花海爆紅 他無心成柳意外成打卡熱點

雲林麥寮鎮東宮對面炮仗花海近日成為熱門打卡景點。（記者李文德攝）

2025/02/24 15:57

〔記者李文德／雲林報導〕春節花景追起來，雲林縣麥寮鄉鎮東宮對面有處隱藏版老舊宿舍的「炮仗花海美景」，近日吸引不少民眾前來觀賞。種植的73歲麥寮鄉民林炳錕表示，因愛好種植園藝類，40多年前種植在籬笆，想不到「無心插柳」，成為熱門打卡景點，此棟建築也老舊盼修繕。麥寮鄉長許忠富表示，將規劃內部修繕計畫，與台糖公司溝通，讓鄉內景點不致遺失。

橘紅色的炮仗花開滿了整間老舊建物，像是房屋披上華麗的衣裳，像極了在童話故事中的夢幻小屋。來自彰化的民眾表示，此地在網路上廣傳，實際到當季後，想不到開得令人驚艷，一定要帶朋友前來賞花；台南民眾指出，之前想來卻錯過，如今總算圓夢，橘紅色的花海隨處都好拍。

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鎮東宮廟方表示，近期不管平時或假日，許多民眾都會前往對面的炮仗花海觀賞，更有北部的民眾打來廟裡詢問花況，吸引不少人造訪。

記者今走訪當地，更循線找尋炮仗花美景的種植者。「我種的啦！」林炳錕說，此炮仗花美景是建立在糖廠舊原料辦公室，1937年成立至今近90年，當時作為運輸甘蔗原料至褒忠鄉龍巖糖廠必經之處，20多歲時他便在此辦公室上班，因此經歷過糖廠整編的過去。

林炳錕表示，20多歲便進入台糖上班，因愛好種植物關係，當時邊上班更不忘前往嘉義農專（現嘉義大學）攻讀園藝科系，30多歲時因要整理辦公室周邊環境，因此在籬笆種植4株炮仗花，直到如今炮仗花已佈滿整間建物，成為熱門網紅打卡景點，純屬「無心插柳」，沒想到近來會一炮而紅。

林炳錕表示，此地炮仗花季以往在農曆春節前便綻放約3個月，因受去年颱風加上近期寒流影響，大約晚1個月進入花期，估計花期約在3月就會結束。不過此建築從成立至今並未進行大規模整修，加上多年沒人入內辦公，現大量炮仗花聚集下，擔心建築難以荷重，希望能夠不影響炮仗花海前提下，內部進行整修。

麥寮鄉長許忠富表示，此地因花海吸引不少人駐足，基於維護安全，將規劃內部建築修復計畫與台糖公司協商維護，盼能將美景得以延續。目前除鎮東宮有炮仗花海外，新吉社區鴨母寮、山寮社區亦有此美景，未來將規劃花季活動，讓民眾能在春季間，走遍當地美景，感受麥寮無限風光。

73歲林炳錕（右2）40多年前種植炮仗花想不到「無心插柳」，讓鎮東宮對面舊糖廠原料辦公室成為熱門打卡景點。（記者李文德攝）

雲林麥寮鎮東宮對面炮仗花海近日成為熱門打卡景點。（記者李文德攝）

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