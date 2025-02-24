基市府課後創客社團計畫 張榮發基金會連續3年補助弱勢學生

張榮發基金會執行長鍾德美（前排中間綠色外套）、校長們及介紹學生一起與啟動儀式積木牆合照。（教育處提供）

2025/02/24 15:52

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府於今（24日）在中正國小創客教室，舉行「課後創客社團計畫啟動儀式」，開啟新一年度的創客教育計畫。此計畫獲得財團法人張榮發基金會連續3年的補助，旨在為弱勢學生提供更多學習與成長的機會，鼓勵孩子們在實作過程中發揮創意與巧思。

此次啟動儀式邀請基金會執行長鍾德美到場，市府教育處長徐嬿立及獲得補助的學校校長一同參與，共同見證計畫啟動。現場也特別感謝基金會多年的支持與努力，對基隆市創客教育發展的貢獻。活動中，中正國小的師生展示過去兩年來的創作成果，充分展現學生們在創客教育中的學習成就，與無限創意，並透過集體手作體驗，象徵著基金會與學校的合作與連結。

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鍾德美表示，今年的「創客好好玩」課程，將更加注重培養學員的科技素養，期待學生在半年後能成為居家生活創客、解決海洋問題的環保創客，或展現美學創意的藝術創客等，並在老師的引導下，不僅解決自身問題，也能擁有幫助他人的熱情與能力。

中正國小校長李欣蓉也說，學生對課程充滿熱情，總是迫不及待地等待上課時間，課堂上專心投入，甚至常常忘記下課時間，期待更多創作機會。她感謝基金會提供的資源，讓學校能夠規劃多元的學習活動，幫助學生提升跨領域素養，並自信地展示學習成果。

徐嬿立指出，對於基金會多年的支持深感感激，並指出該計畫每年惠及近百位弱勢學生。市府將充分利用這筆資源，讓創客教育在基隆的學校中根植發展，培育出更多具備創新能力與競爭力的優秀人才，為未來社會貢獻力量。

基隆教育處長徐嬿立（右）與張榮發基金會執行長鍾德美（左）合影。（教育處提供）

基隆市政府於今（24日）在中正國小創客教室，舉行「課後創客社團計畫啟動儀式」，開啟新一年度的創客教育計畫。（教育處提供）

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