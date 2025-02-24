北捷車門3年故障近200次 5成是「異物」卡縫釀禍

台北捷運。（資料照）

2025/02/24 15:46

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運每天運量接近200萬人次，但今年初陸續發生列車車門無法正常關閉情形。北市議員詹為元調閱資料發現，近3年北捷車門未正常開關的事件接近200次，平均每5天發生1次。此外，北捷近3年列車維護人員，每年有將近20人退休或離職，至今人力仍未滿編。他要求北捷除認真加強列車保養維護，也要補足維修人力。

北捷表示，去年捷運全系統電聯車開關門次數約3.8億次，車門開關異常件數僅百餘件，其中有超過5成是「異物」卡在電聯車門縫隙造成，最常見的是背包上小吊飾及隨身物品，藍牙耳機、扣環、筆蓋、硬幣等也容易滾入車門縫隙。當車門無法關閉，捷運系統有自趨安全設計，電聯車關門警示音會持續發出提醒聲響，門開指示燈持續恆亮，列車則因自趨安全設計自動停車。

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詹為元指出，近3年北捷車門未正常開關的事件累計近200次，換算下來平均每5天發生1次。他強調北捷任何一次事故若處理不當，都可能導致乘客受傷或捷運設備毀損，影響旅客安全與大眾信心。

詹為元進一步指出，據北捷近3年列車維護人員資料，每年有近20人退休或離職，平均每月超過1人離任，但北捷人力至今仍未滿編。面對人力不足，北捷今年已首度開放「非理工科」背景者報考維修職缺，但人力缺口確實存在。詹為元擔憂，若北捷維修人力持續不足，將影響列車故障排除效率，進一步影響捷運安全與營運穩定。

詹為元說，北捷是台北市最重要的公共運輸工具之一，市府與北捷在推動「撙節開支」的同時，更應優先確保旅客的安全與乘車品質。

北捷指出，近期發生捷運列車車門無法正常關閉事件，經查修確認是乘客隨身攜帶的吊飾、藍牙耳機充電盒等物品卡住車門溝槽所致，移除後已恢復正常。北捷表示，列車車門在每日營運前都會執行車門開關門功能測試，確認功能正常無虞後方能上線營運。

人力不足部分，北捷表示，維護工作是依業務所需配置適當人力，視作業需求進行人員動態調整安排，並考量現場人力需求及人員離職狀況隨時進行增補，會定期對外進用及公司內部人力遷調等方式，適時增補人力。

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