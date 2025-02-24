為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不只買米製「米鶴清酒」 日本山形縣訪花蓮了解農業與觀光

    象徵台日深厚情誼，兩國合釀的「米鶴清酒」。（花蓮縣政府提供）

    象徵台日深厚情誼，兩國合釀的「米鶴清酒」。（花蓮縣政府提供）

    2025/02/24 15:55

    〔記者游太郎／花蓮報導〕日本山形縣高畠町採用一噸花蓮米，製造出台日合製的全新清酒商品「米鶴清酒」，不僅是農業與文化的跨國合作，也象徵兩地長久以來的深厚情誼。

    日本山形縣高畠町除派人來台參與酒品發表外，並專程造訪花蓮，感受花蓮的自然美景及品味花蓮在地農特產品，進一步了解花蓮的農業與觀光發展。雙方均同意未來將持續深化合作，尋求更多雙向交流及合作的機會。

    「米鶴清酒」新品開發選用花蓮優質白米，輸出至日本山形縣高畠町，由當地具有超過300多年歷史的酒廠「米鶴酒造」進行釀造，結合當地悠久的清酒技術，開發出獨具特色的日本酒；酒標特別設計為倒寫的「福」字，寓意「福氣到來」，傳達從日本東北送至花蓮的感謝與祝福，充分展現「鶴的報恩」以及「飲水思源」的精神。

    縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有得天獨厚的自然環境與優質農產，長年致力於推動農業國際化，與日本山形縣高畠町的合作讓世界看見花蓮的契機，更承載著重要的文化與歷史意義，也是日本表達台灣在日本東北311大地震災後伸出援手的感謝之情及回報之意，象徵雙方「相互扶持、共渡難關」的真摯情誼。

    徐榛蔚說，象徵台日合作的清酒，不只是農產開發的商品，更是台日文化與情感交流的象徵，未來縣府將持續推動農產國際行銷與觀光合作，讓花蓮的優質物產登上國際舞台，吸引更多國際旅客與市場關注。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播