不只買米製「米鶴清酒」 日本山形縣訪花蓮了解農業與觀光

象徵台日深厚情誼，兩國合釀的「米鶴清酒」。（花蓮縣政府提供）

2025/02/24 15:55

〔記者游太郎／花蓮報導〕日本山形縣高畠町採用一噸花蓮米，製造出台日合製的全新清酒商品「米鶴清酒」，不僅是農業與文化的跨國合作，也象徵兩地長久以來的深厚情誼。

日本山形縣高畠町除派人來台參與酒品發表外，並專程造訪花蓮，感受花蓮的自然美景及品味花蓮在地農特產品，進一步了解花蓮的農業與觀光發展。雙方均同意未來將持續深化合作，尋求更多雙向交流及合作的機會。

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「米鶴清酒」新品開發選用花蓮優質白米，輸出至日本山形縣高畠町，由當地具有超過300多年歷史的酒廠「米鶴酒造」進行釀造，結合當地悠久的清酒技術，開發出獨具特色的日本酒；酒標特別設計為倒寫的「福」字，寓意「福氣到來」，傳達從日本東北送至花蓮的感謝與祝福，充分展現「鶴的報恩」以及「飲水思源」的精神。

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有得天獨厚的自然環境與優質農產，長年致力於推動農業國際化，與日本山形縣高畠町的合作讓世界看見花蓮的契機，更承載著重要的文化與歷史意義，也是日本表達台灣在日本東北311大地震災後伸出援手的感謝之情及回報之意，象徵雙方「相互扶持、共渡難關」的真摯情誼。

徐榛蔚說，象徵台日合作的清酒，不只是農產開發的商品，更是台日文化與情感交流的象徵，未來縣府將持續推動農產國際行銷與觀光合作，讓花蓮的優質物產登上國際舞台，吸引更多國際旅客與市場關注。

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