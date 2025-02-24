聽損恐造成失智！ 企業捐贈雲林經濟弱勢可免費配載助聽器

科林國際助聽器公司捐助雲林百萬元數位助聽器，提供有聽力需求的經濟弱勢民眾配載。（記者黃淑莉攝）

2025/02/24 15:29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕研究發現聽力退化也是引起失智症的重要原因，科林國際助聽器公司捐贈雲林縣府百萬元數位助聽器，雲林縣長張麗善指出，年滿18歲以上雲林縣民，低收或中低收入戶且聽損程度為輕度至重度（40至90分貝）即可免費配戴。

雲林縣府今（24）日在縣府親民廣場召開捐贈記者會，張麗善與科林公司經理蔡誌鑫、中華民國聲暉聯合會理事長莫素娟及縣內各社福團體共同宣布助聽器補助消息。

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張麗善指出，雲林現有5萬多名身心障礙者，其中聽障約有5600多人，另雲林老年人口比例在全國前5名，已進入超高齡社會，聽障人數中也以65歲以上占多數多達4490多人。

張麗善說，有研究顯示聽損是引起失智症的重要原因，老人聽力退化是需要重視問題，但許多聽損民眾因費用、自尊等問題不願配載助聽器，尤其經濟弱勢民眾放棄配置。

張麗善縣長強調，助聽器價格要2萬至5萬元，科林捐助市價百萬元數位助聽器，並且不限身心障礙者身分，只要經過聽力檢測受損於40分貝至90分貝的經濟弱勢民眾就可適配，有需要者可洽詢雲林縣輔具中心05-5339620。

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