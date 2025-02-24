世展會捐款減少 嘉義135位弱勢兒少待資助

展望會嘉義地區仍有135位弱勢兒少待外界資助。（記者丁偉杰攝）

2025/02/24 15:15

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣世界展望會在嘉義地區的扶助戶高一學生「阿杰」因相依為命的外婆罹癌及中風，家庭經濟困頓，致求學之路受挫，經展望會助學金幫助，讓阿杰可以順利就學。展望會中區辦事處表示，受大環境影響，經濟弱勢的兒少普遍增加，捐款挹注卻減少，目前嘉義地區尚有135位弱勢兒少待資助，籲愛心人士踴躍認捐。

展望會中區辦事處區處長胡婉雯說，展望會每年於開學時期提供國內各地弱勢學子及學齡前兒童助學金及營養扶助金，其中嘉義縣市1620名學生正在接受這份服務關懷。

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不過，由於受大環境影響，家中經濟弱勢的兒少普遍增加，需要的善捐挹注卻減少。

胡婉雯說，目前展望服務約國內約4.5萬名經濟弱勢兒少，每8.1位貧窮線以下的孩子，就有1位是由展望會所陪伴照顧；有8成就學中的孩子需要教育補助才有機會完成想要的學歷；4成幼兒的營養補充不足或沒有穩定三餐。

展望會服務家庭約有半數為非社福身分的邊緣弱勢，每到開學，如教材費、交通費、住宿費、制服、基本文具、餐費等開支都是家長最大的擔憂，而對於學齡前的孩子來說，經濟困頓更攸關家庭能否供應足夠營養食物讓兒童大腦及身心發展。

胡婉雯說，目前嘉義地區尚有135位弱勢兒少等待資助，歡迎社會大眾一同響應助學行動與國內兒童資助計畫，讓更多孩子擁有安心學習的機會，愛心專線：（05）231-0379轉104。

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