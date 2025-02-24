綠鬣蜥大軍搶進府城遭殲滅 南市一晚抓5、60隻

民眾目擊綠鬣蜥的通報案件大增，南市獵龍大隊改變做法阻絕綠鬣蜥擴散。（謝其良提供）

2025/02/24 15:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南區的南山公墓一直延伸到哈赫拿爾森林步道，在府城南緣串連成一大片綠地，由於鄰近市中心，民眾目擊綠鬣蜥的通報案件大增，南市獵龍大隊過年後進駐捕捉，最多一晚捕捉高達5、60隻，成功阻絕綠鬣蜥大軍往府城市區擴散。

南山公墓與哈赫拿爾森林之間由竹溪流經串連兩地，近來不少民眾到哈赫拿爾森林步道散步，都有目擊到綠鬣蜥。一名林姓鳥友說，她前幾天只是騎車從健康路經過竹溪，就可以看到綠鬣蜥，這裡已經是市中心了，竟然也遇到綠鬣蜥，步道內也常看到綠鬣蜥。

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南市農業局森保科長朱健明表示，今年南市捕捉綠鬛蜥改採新策略，針對出現綠鬛蜥的熱點，由廠商集中人力進駐採輪動式獵捕，一次10幾名人力全部投入，先就熱點區域內地毯式搜尋，再一次又一次輪動捕捉，直到數量大幅降低，甚至歸零為止，避免抓了又生，而徒勞無功。

朱健明說，南山公墓這一帶，有樹叢又有泥土，區域又太大，綠鬣蜥數量多，獵龍大隊過年後進駐捕捉半個月，趁天氣暖和牠們出來活動時捕捉，一晚最多曾捕獲5、60隻，目前數量已控制中。

他說 ，這樣的模式初步執行已見成效，包括奇美博物館、八掌溪和小南海風景區的綠鬣蜥已大幅減少，以往的熱點已消失，目前持續清零中，其中小南海風景區近來甚至已無發現綠鬣蜥。

南市獵龍大隊過年後進駐南山公墓一帶，曾一晚捕捉高達5、60隻綠鬣蜥。（南市農業局提供）

綠鬣蜥喜歡天氣暖和時出來活動，有的還爬到椰子樹梢曬太陽。（南市農業局提供）

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