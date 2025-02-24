誘拐販運受害人返台後遭酸民嘲諷 婦援會籲政府提供心理輔導協助

泰國政府對泰緬邊境的緬甸地區斷網、斷電和斷油。（法新社）

2025/02/24 15:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕部分國人遭詐騙人蛇集團以海外有工作機會等為由，誘拐至海外遭販運，這些受害人被救援成功後或分享經驗或媒體披露，以阻絕有下一個受害者，卻有網路酸民對這些被害人冷嘲熱諷，婦女救援基金會呼籲政府應提供這些受害者後續心理輔導與法律行住，避免受害者遭遇二度傷害。

網路上常出現海外高薪工作、旅遊邀約、代購、投資等貼文，這些貼文恐怕都是人蛇集團設下的陷阱，部分國人誤信前往東南亞等地，一下飛機就被扣住護照、手機，並被販賣給詐騙集團工作，若不從就會施予暴力毆打，婦女救援基金會表示，就過服務這類被害人與家屬經驗，發現被害人遭各種暴力對待後，為生命安全不是被迫加入從事不法工作，就是想辦法逃跑、被囚禁、轉賣、求助家屬籌措贖金等，有些被害人會勇於冒著生命危險求救，但也有被害人不敢或無法求救，而這些被害人救出後，常會面臨許多困境。

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婦援會進一步指出，被害人返國後，常出現身心創傷反應，如無法入睡、恐懼、不信任、作惡夢、過度警戒反應等，還有因被迫做詐騙工作被提告須面臨司法訴訟，形成是被害人也是被告的雙重身分處境，還有很多人都會嘲諷被害者，甚至責難被害者，導致被害人及其家屬二度傷害。

婦援會指出，若確認這些人確實都是人口販運的被害人，建議政府應給予後續相關服務如心理輔導、法律協助及必要醫療協助等，也呼籲政府應積極查緝、起訴、定罪人口販子和詐騙公司，社會大眾則應減少歧視言論。

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