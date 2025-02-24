新莊潭底溝抽水站更新改建動土 2026年底完工改善臭味積淹水

流經新莊及樹林一帶的潭底溝，過去因異味遭人詬病，新北市水利局去年完成河道整理減緩惡臭，抽水站機組更新工程（含站體改建）第1標接力開工。（記者董冠怡攝）

2025/02/24 15:26

〔記者董冠怡／新北報導〕流經新莊及樹林一帶的潭底溝，過去因異味遭人詬病，新北市水利局去年完成河道整理減緩惡臭，抽水站機組更新工程（含站體改建）第1標接力開工，包含新建抽水站、新設3台5cms抽水機及長972公尺子溝等，加速水流、提升防洪量能，解決積淹水問題，市長侯友宜今於動土典禮表示，總經費3.6億元，2026年12月完工，也會持續爭取第2標經費。

侯友宜表示，第1標工程是讓水流速度加快、解決積淹水問題的第一步，這重要的一步，將於現有抽水站閘門位置，新設閘門共構站及子溝；工程總經費約3億6055萬元，工期785日曆天，預計115年底完工，中央出資7成達2億5238萬5000元、地方負擔3成即1億816萬5000元。後若結合中央、地方預算，第2標改善工程指日可待，同時希望上游工廠遵守法令，切勿隨便亂排廢汙水。

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水利局長宋德仁指出，去年已完成潭底溝及塔寮坑溪匯流處、抽水站閘門前後及民安橋至龍安橋間的河道整理，初步改善惡臭問題。這次施工項目涵蓋新建地下1層及地上3層抽水站、新設3台5cms與2台1cms抽水機、左右岸重力排箱涵，並於龍安橋至出口閘門建置972公尺長子溝，改善渠底坡度。第2標主要施作原抽水站的站體改建更新，持續向中央爭取經費中。

水利局說明，潭底溝為塔寮坑溪支流，水位也會因塔寮坑溪水位上漲一起升高，今年1月塔寮坑及塔寮坑2號抽水站曾進行蓄水試抽作業，在不影響抽水機組運行下，藉由降低抽水站起抽水位、提前投入抽水，整體可增加約4萬立方公尺蓄洪空間，大幅降低新莊地區積淹水可能；待潭底溝抽水站工程完工後，配合塔寮坑抽水站聯合操作，有助完善新北市的都市防洪機制。

立法委員蘇巧慧、吳秉叡提到，潭底溝過去長期因污水淤積，時常飄散惡臭，嚴重影響附近居民生活環境，上任後合力爭取中央經費，成功爭取到前瞻基礎建設經費5.6億元，補助抽水站機組更新工程，後來由於市府重新送案，工程改由1期、2期分開施作，也持續協助爭取預算，目前已爭取到第1期工程經費2.5億元，會繼續追蹤工程進度。

議長蔣根煌說，感謝中央補助地方建設、市府努力提升新莊地區的防洪量能，改變有目共睹，因應極端氣候變遷，眾人一起攜手面對；市議員翁震州提醒，過去三次流標導致工程進度嚴重延誤，期盼市府加強執行效率。此外，環境改善不能只靠硬體建設，更需加強管理與執法，才能真正解決問題。這次動工是一大突破，後續仍需落實偷排廢水源頭管理，稽查與攔截非法排放廢水的工廠。

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