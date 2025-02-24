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    嘉市「地方創生2.0計畫」11項子計畫 獲中央同意補助逾6千萬

    閒置已久的嘉義舊監宿舍群，已於2021年完成整建。（資料照）

    閒置已久的嘉義舊監宿舍群，已於2021年完成整建。（資料照）

    2025/02/24 14:45

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市推動地方創生，向中央提案「地方創生2.0計畫」共11項子計畫，日前獲中央同意補助匡列逾6千萬。市府表示，獲補助計畫中，包括「嘉義舊監獄暨宿舍群聚落建築群修復再利用工程計畫」、「KANO遊客中心與蘭潭環潭步道整備工程」等，將透過跨公私部門合作，共同為嘉市注入源源不絕活力。

    市府智慧科技處表示，經攜手民間團隊共同提出「嘉市地方創生2.0計畫」，分別為「傳產木藝再生與教育扎根」、「老屋活化與街區創生」、「大嘉義產業加值展示櫥窗平台」、「世代宜居」四大主軸，歷經一年提案與輔導，日前經「行政院地方創生會報」第46次工作會議討論決議，傳來好消息。

    其中6項子計畫，獲中央部會核定補助經費計4546.3萬元，包括「木都木建築產業專業諮詢平台建置計畫」、「2024嘉市國際管樂節」、「2024嘉市光織影舞-光影藝術展」、「再生福袋」、「幸福巴士」、「2024年度台灣好行光林我嘉線（主線及支線）細部計畫」。

    也有4項子計畫獲同意匡列中央補助經費1582.5萬元，包括「歷史建築原南國運送店及鐵道倉庫修復再利用計畫」、「歷史建築鎮南聖神宮規劃設計及因應計畫案」、「嘉市活血幫浦2.0」、「KANO遊客中心與蘭潭環潭步道整備工程」。

    此外，另一項子計畫「嘉義舊監獄暨宿舍群聚落建築群修復再利用工程計畫」獲中央原則同意支持，實際金額補助經費視審查結果而定。

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