打造雙語化環境 台師大境外生佔比12.05％居冠

打造雙語化環境，台師大國際境外生佔比12.05％，居各大學之冠。（圖由台師大提供）

2025/02/24 14:44

〔記者林曉雲／台北報導〕打造雙語化環境奏效，國立台灣師範大學今（24）日說明，113學年境外學位生占總學生人數12.05％，佔比居全國之冠，僑生佔比亦保持連續多年第一，較前年再提升為6.65％；台師大校長吳正己表示，學校國際招生傳出佳績，可歸因於行政、學術團隊精心規劃3大策略「雙語化教育」、「攬才與留才招生策略」、「國際化校園和在地國際化的落實」，為國際學生提供良好學習環境與支援。

吳正己表示，為回應全球競爭與少子化挑戰，台師大積極推動雙語教育，自2021年起，全面啟動學士、碩士及博士全英語課程，並提高EMI課程的數量和修課人數，目前已設立6個學士班全英語學程及62個碩博士全英語學程，每年開設全英語授課課程達886門，未來將進一步加強全英語課程的發展。

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此外，吳正己說明，台師大積極參與國際教育展、拍攝多語招生影片並強化全球社群媒體行銷，也提供多元化學程選擇及國際資助，目前境外學位生人數突破1700人，更協助國際生參與留台就業輔導與實習招聘活動，自2022至2024年間，共有82名國際畢業生選擇留在我國就業，亦獲教育部補助，透過多元就業輔導措施，提升國際生的職涯發展與就業競爭力。

台師大為打造國際化校園，增進行政支援與文化融合，吳正己表示，學校全面推動行政雙語化，並設立專門國際學生支援辦公室，提供境外生完善的生活與學術支持，且加強華語教育資源，設立專門課程幫助國際生克服語言障礙，2021年至今已輔導近3000名境外生基礎華語能力，未來每年聘用1名外籍行政人員，以加強國際生的語言輔導與心理支持，而為解決住宿需求，2027年將完工1座專為國際學生設計的華語國際學舍。

而台師大僑生先修部是唯一專門提供僑生大學先修教育的大學，去年僑先部有76.5％及8.66％僑生來自緬甸和印尼；另台師大國語教學中心去年學員數量逾5000人，來自世界90多個國家。

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