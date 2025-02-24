竹市天公壇公園啟用 1.3億元整建客雅溪大公園全部完成

竹市天公壇公園打造出大範圍的環狀步道及休憩空間。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/24 14:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今啟用天公壇公園，串聯起客雅溪沿岸的多處公園，打造出大範圍的環狀步道及休憩空間，市府表示隨著客雅溪沿線公園整體改建完工，綠帶面積得以擴增，融入獨特特色，營造各具風格的休憩空間，並整合各項設施及兒童遊戲區，完成客雅溪大公園最後一塊拼圖。

市府指出，客雅溪大公園為客雅溪沿岸，串連西雅、埔頂、天公壇、台溪、台溪親子公園等五座公園步道系統，市府向水利署爭取經費，已投入總經費1億3千萬元改善，依循「全國水環境」精神，導入環境友善措施。此案辦理生態檢核、改善珍貴老樹棲地、縮小施工擾動範圍，同時增加透水面積、新植台灣原生種及誘蝶誘鳥植栽等，並考量民眾使用需求進行環境改善，兼顧生態發展，營造人與生態共生的休憩環境。

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其中西雅公園進行整理，建設帶狀步道並修繕現有設施，增設景觀木棚架；台溪親子公園清整喬木，打造體育健身區及遊戲區；台溪公園清除危及鐵路及地下道的黑板樹，並補植原生種喬木，修建無障礙人行道，銜接既有路口空間；頂埔公園增設入口意象設計；天公壇公園則增建水岸平台，營造親水空間，並打造景觀土丘，擴大草皮區域規劃。

工務處表示，客雅溪大公園將各公園的活動空間與步道結合，並打造環狀步道，營造舒適且易行的步道系統。公園內部也調整遊樂設施、體健設施以及增設景觀棚架，改善休閒環境品質。為強化水資源的再利用，公園增加雨水入滲面積，並根據日照條件種植適合的原生植物，以作為生物棲息地。

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