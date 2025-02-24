不只騎單車公益環島！ 國際扶輪3490地區再捐輔具做愛心

國際扶輪3490地區年度總監陳建勳（中）和年度公益單車環島委員會主委鄭凱鴻（左）代表捐贈輔具由邱敬斌（右）秘書長代表受贈。（新北市社會局提供）

2025/02/24 14:28

〔記者陳奕劭／新北報導〕國際扶輪3490地區不只騎單車公益環島，今天（24日）捐贈10床氣墊床、20支拐杖、20台便盆椅與45台助行器，響應新北市好日子愛心大平台，代表受贈的新北市政府秘書長邱敬斌稱讚說，扶輪社一步一腳印、一騎車一公益，市府會將這些輔具評估媒合送到每一個有需求者的身上。

國際扶輪3490地區年度總監陳建勳表示，扶輪公益單車環島時常深入各地偏鄉，協助當地弱勢家庭，社友們與環島勇士慷慨解囊，結餘60萬元購買輔具捐給新北市輔具資源，也捐贈給桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心、新生活社會福利發展促進會與亮翊洗衣庇護工場等社福團體，以造福更多的人群。

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國際扶輪3490地區年度公益單車環島委員會主委鄭凱鴻說，去年200多名扶輪社友響應公益單車環島，在10月26日至11月3日完成東西南北4個極地燈塔，並安排4個偏鄉在地社區服務，包含恆春民謠促進會、屏東牡丹國小足球隊圓夢、台灣兒童發展早期療育協會和新生活社會福利發展促進會等，結餘的經費全捐作公益。

市府社會局長李美珍說，家有失能者或身心障礙者，家中照顧者也會感到壓力，有了輔具的協助，將會提高生活的便利，改善生活品質。

邱敬斌表示，截至今年1月止，新北市身障者人口有18萬3129人，老年人口有77萬2005人，輔具需求量非常高，新北市輔具資源中心是全國唯一公辦公營的輔具中心，每年媒合一萬多件的二手輔具，免費提供給有需要的民眾，讓資源循環再利用。

國際扶輪3490地區和年度公益單車環島委員會捐贈新北市氣墊床等輔具。（新北市社會局提供）

國際扶輪3490地區年度公益單車環島於去年11月完成台灣4個極地燈塔環島沿途並安排做公益和社區服務。（新北市社會局提供）

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