環評大會26日討論四接案！環團批環境部開綠燈 基市府要求嚴審

環境部將於26日舉行環評大會，針對台電協和電廠第四天然氣接收站（四接）環評案做出決策。（記者盧賢秀攝）

2025/02/24 14:24

〔記者羅國嘉／基隆報導〕環境部將於26日舉行環評大會，針對台電協和電廠第四天然氣接收站（四接）環評案做出決策。環保團體批評環境部程序不透明、加速排審，形同為台電「開綠燈」。基隆市政府則強調，環評應高標、嚴謹、專業，市長謝國樑將出席，堅持確保基隆市民的生命財產安全不受威脅。

環團批評環評倒退 市府要求台電重新審查

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，1月17日的專案審查會議中，許多關鍵疑慮尚未釐清，環評委員卻未進行實質審查即將案子送交大會。他痛批環境部不僅未充分審議，還限縮公民參與，等同為台電快速開發「踩油門」。

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王醒之認為，環境部此舉恐代表環評制度朝向開發主義傾斜，未來環評法可能更配合經濟部意志，弱化環境審查。對照以往國光石化案，環境部的前身環保署，係就「溫室氣體」、「海岸地形變遷之模式模擬」、「健康風險評估」、「白海豚」、「水源供給暨用水規劃」等5個主題，分批召開17場專家會議，詳細討論，最終撤案。時隔十多年，環保署升格為環境部，就重大開發案審查的慎重程度，反大幅退步。

他呼籲應將四接環評案退回專案小組，針對替代方案、安全議題（國防、港市與操船安全）、港埠營運、海洋生態、景觀衝擊等五大面向，分批召開專家會議，確保審查嚴謹。

市府表態：守護環境與市民權益

基隆市政府發言人呂謦煒24日表示，市府期待環評過程能以最高標準進行，並呼籲台電應重新提送審查，優先減少污染，避免擴大燃氣機組規模，以降低對基隆市民的影響。

另外，謝國樑也將出席環評大會，向中央表達基隆市民的聲音。他強調，市府立場始終如一，絕不允許任何開發案對市民安全造成威脅，希望環境部審慎考量民意，做出符合公共利益的決策。

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