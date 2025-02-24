新北「New StartUp創業挑戰賽」開跑 即日起報名至3/14

新北市第2屆New StartUp創業挑戰賽發布會大合照。（記者羅國嘉攝）

2025/02/24 13:55

〔記者羅國嘉／新北報導〕為鼓勵青年學子勇於創新、實踐創業夢想，新北市教育局攜手青年局及經發局，整合跨局處資源，提供高中職學生從創意發想到創業實踐的培育輔導，並於今（24）日聯合7所大學創新育成中心，共同舉辦「New StartUp創業挑戰賽」，此屆以「低碳永續、創新共好」為主題，延續矽谷企業加速器精神，並採3階段進行，即日起開放報名至3月14日下午5時截止，報名可至泰山高中校網專區。

教育局長張明文說明，此次活動聯合亞東科大、致理科大、明志科大、景文科大、醒吾科大、輔仁大學及淡江大學等學校共同舉辦創業挑戰賽。此屆採3階段進行，第1階段為初審書面審查；第2階段比照募資大會模式，向業界資深經理人進行創業報告，優選團隊可獲得5000元材料費補助，執行創業企劃。

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第3階段成果發表，決賽預計於今年10月舉行，獲獎團隊可獲得金拓獎2萬元、銀拓獎1萬元、銅拓獎5000元，總獎金達9萬5000元。新北積極推動適性發展與青年創業精神，期望透過跨局處與產業合作，打造完整的創業生態圈。

張明文指出，去年首次辦理創業競賽便獲得豐碩成果，今年更深化產學合作，邀請7所大學創新育成中心為學生量身打造創業培力課程，提供專業導師諮詢輔導，全程陪伴學子實踐創業夢想，並培養規劃執行、創新應變、財務管理、團隊合作、資源應用等素養能力，引導學習更懂得觀察社會需求，結合專業技能回應市場。

張明文表示，去年創業挑戰賽金拓獎獲獎共2組。其中，新北高工蘇慶慧與陳芃妤透過比賽契機，進駐土城青創基地，開啟實質創業之路；陳同學更以特殊選才方式錄取國立虎尾科大機械設計工程系。另組獲獎團隊智光商工彭郁芸、林星瑜及邱善威，則自創香水品牌Enigmascent，從香料選擇到香氣設計皆精心打造，未來計畫持續拓展品牌知名度。

去年新北新創之星冠軍《超妡科技股份有限公司》商務長陳冠宇也現場分享自身創業經驗，認為年輕時接觸創業能快速累積學習經驗，且失敗成本較低，有助於靈活應對未來挑戰。他強調，新北市積極打造青年創業環境，讓學生在求學階段即能探索多元生涯選擇，相較傳統教育模式是一大突破，並鼓勵學子勇敢追夢。

智光商工彭郁芸、林星瑜及邱善威同學自創品牌香水Enigmascent。（記者羅國嘉攝）

新北市第2屆New StartUp創業挑戰賽發布會啟動儀式合影。（記者羅國嘉攝）

新北高工蘇慶慧及陳芃妤同學分享多功能擀麵棍取得專利的實質創業經驗。（記者羅國嘉攝）

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