奇蹟醫師陳衛華罹四種癌症 樂觀治療還助人獲周大觀「全球熱愛生命獎章」

宏信診所院長陳衛華（右三）獲周大觀文教基金會的全球熱愛生命獎章。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/24 14:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕在台中市開立一家診所的醫師陳衛華，獲得周大觀文教基金會今年的「全球熱愛生命獎章」，今天上午基金會舉行記者會表揚，陳衛華表示，當初得知自己罹癌非常不甘心，覺得自己有沒有做壞事，妻子成為出氣桶，之後轉念，決定好好生活，除了接受正規治療及整合輔助，偏鄉義診，並將自己診所成為癌友關懷中心，不讓任何人孤獨面對癌症，成為「奇蹟醫師」。

周大觀文教基金會今天召開記者會，一開場由全球熱愛生命獎章得主陽光喜憨天使周以嘉開場吹奏，創辦人周進華宣布宏信診所院長陳衛華獲得「全球熱愛生命獎章」，而陳衛華曾是享譽全國的「體操小童星」，先後擔任過台中榮總家庭科醫師、台中803教學醫院急救加護科主任與心臟科主治醫師，但是32歲開始，陸續罹患骨癌、腎臟癌，甲狀腺癌及血癌。

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陳衛華表示，一開始得知自己罹癌，覺得非常不甘願，「怎麼會這樣？」覺得自己又沒有做壞事；而他以前是好好先生，但罹癌後，常常對妻子發脾氣，之後轉念，不要想如此多，要好好生活，而且怎可如此對待自己的妻子，因此展開抗癌行動。

事實上，年少的陳衛華，喜歡喝汽水、吃炸物、蠶豆酥、蜜餞等零食，往往開了一包花生或豆子就慢慢囤放，便極易滋生黴菌與黃麴毒素，此外，市售餅乾、蜜餞類零食，往往也含有大量食品添加物與糖精，都可能在不知不覺中侵蝕健康。

罹癌後的他，曾自哀自憐，但在妻子與家人、好友的鼓勵下，他在宗教與靜坐中尋找內在的平靜，嘗試讓自己「放下我執」，接受正規治療及整合輔助，戒高糖飲食及熬夜的生活。

此外，他開始吹薩克斯風、聆聽爵士樂，幫助紓解壓力，也有人戲稱他「醫界薩克斯手」。他時常提醒病友，好心情能活化細胞，增強粒線體，讓身體環境更健全，不讓癌細胞有乘虛而入的機會。

現今的陳衛華仍保有良好的體能與精神，他相信只要不放棄自己、不放棄正規治療，從調整生活做起，多配合醫界新知與輔助療法，癌症未必是絕路。

他還時常義診並幫助街友，讓心情愉快，並將自己診所成為癌友關懷中心，不讓任何人孤獨面對癌症，成為「奇蹟醫師」。

周進華表示，30多年面對4種癌症，但不畏懼，勇敢抗癌，還幫助街友等弱勢，是一位奇蹟醫師。

立法院副院長江啟臣表示，4度罹癌4度克服難關，非常偉大，他建議醫師陳衛華把抗癌的經驗告知給全世界，熱愛自己的生命，尊重他人生命，維護地球的生命，世界就會和平。

立法院副院長江啟臣（左）非常佩服陳衛華（右）的勇敢（記者蘇金鳳攝）

陳衛華（右）感謝妻子陳春美（左）耐心相陪。（記者蘇金鳳攝）

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