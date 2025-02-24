高雄港郵輪及旅客「雙降」，港務公司祭6大提振策略。圖為「雙郵輪」停靠高雄港旅運中心。（高雄港務分公司提供）

2025/02/24 14:09

〔記者洪定宏／高雄報導〕交通部統計，高雄港國際郵輪艘次及旅客人次，去（2024）年比前（2023）年都雙雙萎縮；對此，台灣港務公司提出今年將合組國家招商隊等6大提振策略，總經理王錦榮信心喊話強調：「審慎樂觀，高雄港郵輪發展會愈來愈好！」

交通部統計查詢網資料顯示，高雄港前年進出港旅客總數24萬7137人次，包含國內航線6萬6563人次及國外航線（國際郵輪）18萬574人次（共133艘次）；去年旅客總數降為19萬2598人次，其中國內航線增長到10萬1793人次，但國外航線（國際郵輪）降為9萬805人次（共59艘次）。

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換句話說，雖然國內航線旅客增加，但國際郵輪艘次及旅客人次都下降。王錦榮分析，主因是前年國境剛解封，形成「疫後報復性旅遊」，郵輪觀光強力復甦，港務公司引進名勝世界壹號郵輪經營「高雄-香港」雙母港航線，促使前年高雄港郵輪艘次及旅客人次均創歷史新高。

然而，國際郵輪航線規劃通常提早1年、2年佈局及銷售，多數郵輪已在歐洲、美洲區運行，疫情後亞洲港口開放較晚且普遍缺船，導致亞洲郵輪市場仍較疫情前衰退。

王錦榮強調，儘管如此，港務公司持續研擬優惠措施等策略，招攬國際郵輪航商，今年至2月24日，高雄港郵輪已預報60艘次、旅客預估9萬人次，可望持續增加且優於去年。

王錦榮指出，國際郵輪航商多次反映「郵輪的港口航線佈局，著重城市觀光的知名度與吸引力」，由觀光單位開發新興國際型觀光景點，宣傳在地觀光特色，才能招攬郵輪航商靠泊高雄港。

因此，為加強推廣高雄港郵輪旅遊，港務公司與觀光署合作，今年提出6大策略，包括合組國家招商隊，邀請郵輪業者來台踩線；加強國際行銷及區域港口合作；市港合作，提升服務品質；持續更新優化岸上行程景點行銷；優化場站設施；推動郵輪獎勵措施。

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