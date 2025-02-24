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    超商繳稅只拿走收據聯沒索取「小白單」 稅務局找上門

    某代書聲稱去年底已至超商繳稅，並以蓋有店章的繳款書收據聯為證，但未提供交易明細表（即小白單）。示意圖，此照片與本文內容無關。（記者廖雪茹攝）

    某代書聲稱去年底已至超商繳稅，並以蓋有店章的繳款書收據聯為證，但未提供交易明細表（即小白單）。示意圖，此照片與本文內容無關。（記者廖雪茹攝）

    2025/02/24 14:21

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「我已經去超商繳稅了，為什麼稅務局還通知欠稅？」新竹縣政府稅務局今（24）日表示，近期某代書接獲稅務局通知，有一筆稅款已逾期尚未繳納，代書聲稱去年底已至超商繳稅，並以蓋有店章的繳款書收據聯為證，但未提供交易明細表（即小白單），即有可能發生未實際繳款的情形。

    竹縣府稅務局說明，民眾在便利商店繳稅時，店員會先掃描條碼，確認稅款入帳後，印出小白單，並於繳款書蓋上戳章。該局進一步說明，常有民眾持多筆繳款書至超商繳納，因店員漏刷條碼而導致稅款並未收取，雖然繳款書收據聯已蓋有超商店章（誤蓋），但實際款項並未完成繳納。

    對此，該局提醒民眾繳納稅款後，務必確認繳款金額是否正確，並索取及妥善保管蓋有清晰店章的繳款書收據聯。此外，最重要的是要記得向店員索取「小白單」（正式繳納憑據），作為繳稅證明，以確保自身權益。

    民眾萬一未收到或遺失繳款書該怎麼辦？稅務局表示，稅額在3萬元以下者，可於開徵期間使用自然人/工商憑證、已註冊健保卡及密碼、行動自然人憑證（TW FidO）或車號加身分證字號（限使用牌照稅），透過便利商店多媒體事務機（KIOSK）查詢列印稅單後，直接於便利商店櫃台繳納。另提醒民眾，超商健保卡認證功能將於2026年1月1日起停止服務。新竹縣政府稅務局服務諮詢電話：03-5518141。

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