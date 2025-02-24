受惠櫻花晚開 228連假台中山區訂房率高

武陵農場櫻花預計下週滿開。（武陵農場提供）

2025/02/24 14:03

〔記者歐素美／台中報導〕228連假即將到來，受惠今年櫻花晚開，台中市山區訂房皆近客滿，武陵農場、福壽山農場、大雪山訂房客滿，八仙山及梨山賓館訂房率也有9成以上，谷關風景區溫泉飯店平均訂房率也有7至9成。

今年寒流頻來襲，天氣寒冷，使得各地櫻花幾乎都延後綻放，武陵農場櫻花季原訂2月23日截止，延長到3月2日，預計下週滿開；福壽山千櫻園原訂2月14日開園至3月底，今年因櫻花晚開，預計2月28日至3月10日滿開，所以預計延至清明連假關園。

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228連假，目前武陵及福壽山農場訂房皆已客滿，大雪山國家林林遊樂區訂房也客滿；八仙山國家森林遊樂區訂房率達9成；梨山賓館訂房也有9成5。梨山賓館副總林閔政表示，受到櫻花季延遲效應，飯店方這幾天到連假客房都趨近額滿，訂房率甚至比春假還要高，僅剩個位數房間作為調配調度使用。因為櫻花晚開，連帶帶旺整個3月的住房率也因此提升了一成，預估櫻花不會在228就全開或淍落 3月中旬以前的住房率也高達7成。

另谷關風景區的溫泉飯店訂房率平均也有7至9成；東勢林訂房率也達9成以上。谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，這兩天剛好冷氣團報到，加上新社、梨山地區櫻花旺季，谷關各飯店、民宿電話接不完。並指出，每逢228連假因為周邊熱門景點擠滿人潮，谷關受到外溢效應，訂房率成長不少，以往谷關地區228連假訂房率都很不錯。

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