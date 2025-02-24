台南文化中心立體停車場啟用 東區再添383汽、機車格

台南文化中心立體停車場耗資4.2億元興建，今天正式啟用。（記者王姝琇攝）

2025/02/24 14:11

〔記者王姝琇／台南報導〕台南文化中心立體停車場耗資4.2億元興建，今天正式啟用，為寸土寸金的東區再增211席汽車格、172席機車格，將可有效紓解東區停車壅塞的狀況。

台南文化中心立體停車場於今日隆重舉行啟用典禮，市長黃偉哲強調，台南還有多座立體停車場將陸續完工，包括東區監理站旁、北區成德里、善化LM區，以及永康成功里等，自己上任6年來在立體、平面停車場總計增加超過1萬多個停車空間，未來希望更大幅度的疏解民眾停車需求。

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交通局長王銘德指出，該停車場為前瞻計畫第2座多目標立體停車場，工程經費由中央補助1.8億元、地方自籌2.4億元，歷時近3年竣工，為地上8層、地下1層建築，共計211席汽車格、172席機車格，整體設計垂直綠化串聯生態綠帶，形塑為綠化文藝走廊，成為東區指標性公共建築之一。

王銘德說，停車場鄰近文化中心、巴克禮公園、台糖長榮酒店、崇德市場等商家林立，為未來第1期藍線捷運站點周邊重要的停車場，同時導入智慧停車管理系統，透過智慧化的服務有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，提供市民便利舒適的停車空間，及輕鬆休閒的文藝新意象。

台南文化中心立體停車場耗資4.2億元興建，今天正式啟用。（記者王姝琇攝）

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