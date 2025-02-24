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    微生物肥料每公頃最高補助5千 高雄農改場︰還能增產量

    微生物可以提高肥料利用率，並降低肥料用量。（圖由高雄農改場提供）

    微生物可以提高肥料利用率，並降低肥料用量。（圖由高雄農改場提供）

    2025/02/24 13:08

    〔記者楊媛婷／台北報導〕慣行農法為衝高產量，常會施用氮、磷肥料，若使用過度，會導致土壤酸化、地力下降，農業部高雄農改場指出，透過微生物根瘤菌等可提高肥料利用率，進而降低氮肥用量，還能提高單位面積產量2成以上，目前農糧署已提供國產微生物肥料補助，每公頃最高可補助5千元。

    適度使用肥料可增加單位產量，高雄農改場指出，微生物可提高肥料的利用率，其中存在於土壤的根瘤菌很早就被開發作為肥料商品，高改場助理研究員張廖伯勳表示，根瘤菌可在豆料植物共生而形成根瘤，進而固定空氣中的氮氣，成為作物氮肥來源，有助於減少氮肥用量，並提高作物產量與品質。

    高改場指出，根瘤菌的接種方法相當簡單，僅需將根瘤菌液與豆類種子混合後陰乾，隨即可播種，使用菌液量每公頃約為300毫升，就可節省20到40%的氮肥施用量，並提高單位面積產量。

    很多農民都以為微生物只要施用一次即可，高改場說明，很多微生物都必須定期使用，如溶磷菌及溶鉀俊，才能有效協助作物的根部生長及持續分解釋放已受土壤固定的肥料，供作物吸收、提升產量及提高肥料利用率，微生物肥料並不會自行產生養分，因此必須搭配有機質肥料或化學肥料共同施用。

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