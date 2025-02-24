環評會議非「全民公審」 彭啓明：四接環評發言增開網路平台納公眾意見

環境部長彭啓明今（24）天表示，四接環評案環評大會將增加網路意見收集平台，並在環評大會現場報告網路意見給環評委員參考、請台電回覆。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/24 14:08

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部環評大會週三將審查協和電廠四接環評案，但出席發言民眾上限20人、採抽籤制決定惹議。環境部長彭啓明今（24）天表示，四接環評案環評大會將增加網路意見收集平台，並在環評大會現場報告網路意見給環評委員參考、請台電回覆，盼突破環評會議場地與時空環境限制，廣納民眾意見。環保司則強調，環評大會並非全民公審，必須尊重環評委員專業判斷。

彭啓明今出席「AIR 20205：智慧城市永續清淨空氣科技創新論壇」，會後受訪時表示，環評會議旁聽總人數以20人為原則，是16年前就已訂下的規則，當然若經由主席同意是可以額外增加入場人數。但四接環評第6次專案小組初審會議時，因為意見正反方民眾無法推派出具代表性的10個人，最後讓將近60人登記發言的民眾全部進場發言，時間非常長。他自己趁週末做了統計，發現協和電廠四接環評案歷經近7年審查，有181個民眾發言，加上環委、民眾、主管機關提問等，共針對40個問題提出937次發言紀錄。

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彭啓明表示，只要環評會議主席同意，當天可以再增加發言民眾名額，但不可能到幾百人都可以參加環評大會，環評會議有一定的規範、場地也有空間限制。為突破時空環境限制、讓更多人參與，週末時他自己做了一個網路意見表單，此等同於現場民眾發言，會由環保司同仁在環評大會現場報告網路意見，讓所有環評委員了解，並請台電公司回覆，「不見得一定要在（環評會議）裡面才可以發言」，而這也是第一次環評會議新增採用網路意見表達的形式。

環境部環境保護司強調，環評大會審查性質係就案件於專案小組初審會議所提的結論，交由全體環評委員本於專業及獨立性做專業判斷，並非全民公審，也不是環評大會民眾發言支持或反對比例高就決定案件通過與否，此次大會調整旁聽發言民眾方式，即使民眾沒有親自到環評會議現場陳述，也開放提出書面意見，也另增加網路意見收集平台，不管是書面或網路收集意見都會當場提供給環評委員參考，並請台電公司當場回覆，不論本案最終作成通過環評審查或認定不應開發，環境部均尊重環評委員的專業判斷。

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