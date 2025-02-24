四接環評限制人數發言惹議 逾400人連署反對抽籤決定發言權

多個民間團體到環境部抗議，反對環境部以抽籤決定環評發言權，限縮民眾參與。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/24 13:04

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部週三將召開環評大會將審查協和電廠四接環評，但出席發言的民眾採抽籤制、上限20人，引發批評。多個民間團體今（24日）到環境部抗議，反對以抽籤決定環評發言權，限縮民眾參與，並表示已有超過400人參與連署，導演柯一正、中研院地科研究所退休研究員汪中和也在其中。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，前次協和四接環評專案小組會議，有近60位民眾入場發言，但進到關鍵的大會審查時刻，環評參與權卻大幅縮水，限制20人發言，並以抽籤決定發言權。若一個案子有許多公民願意花費自身時間、精力參與環評會議達意見，代表此案仍有諸多面向需審慎考量，應讓各種意見均有完整表達及被聆聽的機會，應以較長時間或較多會議次數，充分討論，不該為倉促做成決策，而限縮民眾參與。

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蔡雅瀅表示，環評的民眾參與，除保障人民權益，並有收集資訊提升決策品質、強化決策正當性及提升民眾對機關的信任等功能。然此次四接環評發言採抽籤制，除有公平性疑慮外，更將造成意見無法多元呈現。環團在上週四深夜發起「反對以抽籤決定環評發言權連署」，短短幾天內已有65個團體、超過400人參與連數，包含導演柯一正、中研院地科研究所退休研究員汪中和，還有許多律師、醫師、學者等專業人士也都參與連署。

守護外木山行動小組召集人王醒之批評，環境部以一月十七日的協和四接環評專案小組第六次初審會議有50多人發言，歷時9小時作為此次限縮、抽籤20人發言的理由，根本是倒果為因；前次會議環境部刻意將港務營運、操船安全、海洋生態等三個應分開進行的專家會議，擠在同一天與專案小組混合討論，才導致會議現場環評委員僅被動聽取列席人員的意見，過程中完全沒有進行實質審查就直接送交大會。環境部要避免疲勞審查，應就不同爭議主題，分批召開會議深入探討釐清，而非粗暴地限縮環評的民眾參與權。

環境法律人協會秘書長律師郭鴻儀表示，現在正值環境影響總體檢階段，如何促進環評程序中公民能夠充分參與程序，表達意見，是民眾重視的環境，特別在有明顯不同立場的爭議案件，如何讓多元意見納入環評審查程序更是這些爭議案件的重中之重，希望環境部能思考該如何讓不同的立場有公平發言的意見，並且確實回應民眾提出問題的說理義務，讓正在總體檢的環評程序，能夠在專案過程中，同樣感受到環境部積極改善民眾參與程序的用心。

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