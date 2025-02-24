桃市府今公告9種爆裂物先驅化學物質 納入第1批高風險場所列管

桃市府日前決議將運作或儲存工廠危險品、公共危險品、爆裂物先驅化學物質及低溫冷凍倉儲等場所納入管制，並於今日（24）公告運作9種「爆裂物先驅化學物質」達管制濃度、分級運作量為第1批高風險場所，圖為蘆竹美福倉儲火警。（資料照）

2025/02/24 13:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府去年10月修正桃園市火災預防自治條例，日前決議將運作或儲存工廠危險品、公共危險品、爆裂物先驅化學物質及低溫冷凍倉儲等場所納入管制，並於今（24）日公告運作9種「爆裂物先驅化學物質」達管制濃度、分級運作量為第1批高風險場所，業者須申報儲存危險化學物品、位置與總量，並提報消防設施及防災改善方案，違者可罰5萬元以上10萬元以下罰鍰，持續違規得列優先拆除對象。

環保局代理局長葉孟芬表示，9種爆裂物先驅化學物質包括硝酸銨、硝酸鈣、硝酸鈉、硝酸銨鈣、硝基甲烷、疊氮化鈉、過氯酸銨、過氯酸鈉、磷化鋁，是參考國內外重大災害案例，上述化學物質有爆炸、易燃、高反應特性而列入管制，經審慎討論及評估後納管為第1批高風險場所，運作這些爆裂物先驅化學物質的管理權人，應依火災預防自治條例第9條規定，辦理申報登記並提報消防設施及防災改善方案，即使違章工廠也應於6個月內完成申報登記，違者可依自治條例第17條最高處10萬元罰鍰，1年2次經限期改善仍持續未改善，列為優先拆除對象。

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環保局表示，依據火災預防自治條例規定，高風險場所於申請登記運作時，須將危險化學品種類、位置、數量等資訊告知外，若同時符合自治條例第13條、第15條規定者須製作危害辨識卡、建立重機具業者調度名單，以及採用防爆性能構造設備。

環保局表示，將持續推動第2批高風險場所擴大納管對象，降低工廠、倉儲、倉火災發生次數及嚴重程度，建構桃園市韌性防災安全網，提升高風險場所自救能力，保障市民生命財產安全，也保護消防員生命安全。

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