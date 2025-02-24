馬公景福祠土地公聖誕 即日起推出發財金乞求活動

土地公發財金，即日起一連六天開放乞求。（記者劉禹慶攝）

2025/02/24 12:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因應福德正神土地公聖誕，馬公景福祠乞求發財金活動，今（24日）展開一連6天的活動，已邁入第22個年頭，雖然金額不高，但各地求乞民眾不斷，同時加心願歸還者眾，由創立發財金之初10萬元，現已擴充10倍以上。

每年土地公聖誕，馬公景福祠都會舉行發財金乞求活動，最早2003年草創發財金求乞活動時，是以58、68、128元吉利數字，免費讓民眾乞求，隔年不用歸還，連辦3年之後，廟方才出資10萬元，至今已累積至近百萬元，雖然還款率僅6至7成，卻因土地公擲筊不同意向未還者追討，直接變成呆帳，但「加心願」歸還方式都有盈餘，讓活動能持續。

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位在中央街古蹟保存區內的馬公市景福祠，平日香火鼎盛，主祀福德正神，迄今有250年以上歷史，每年在農曆2月初2土地公生日，都有盛大的慶典和開金庫送發財金活動，並舉辦「過消災爐」、「點平安燭」等，廟堂還懸掛有唯一保存至今百餘年的清光緒年間「介爾景福」古匾，驗證百年古蹟廟宇的歷史。

馬公景福祠發財金求法，「擲出1聖杯200元」、「2聖杯300元」、「3聖杯600元」，大多數發財金都供在神桌或放在收銀機內做「錢母」，可錢滾錢、發大財，但隔年需加心願歸還，增添多少隨喜，不少人都是以千元為單位歸還，感謝土地公整年的保祐，甚至出現5位數加心願歸還紅包。

馬公市景福祠土地公聖誕，一連六天舉行慶典。（記者劉禹慶攝）

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