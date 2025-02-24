促捷運綠線加速推動 南市議員點出G12、13站距過近等3大問題

台南捷運綠線路線修正方案，東起台39往西經舊城區至台南地方法院，全長約17.23公里，規劃設置19站。（圖由南市交通局提供）

2025/02/24 12:35

〔記者蔡文居／台南報導〕台南捷運綠線是南市最早規劃的捷運路線，因經過舊城區受阻，交通局改推高架與地下化並行方案，並往東串連深綠線。南市議員蔡宗豪今天提出新路線3大問題，包括小東路施工對成大醫院的影響、G12與G13站點距離過近及捷運工程處人力不足。他表示，捷運綠線牽動台南城市發展，但進度嚴重落後，市府應儘速提出對策加速推動，讓台南早日迎來便捷的大眾運輸時代。

交通局台南捷運綠線路線修正方案，東起台39往西串連平實轉運站、台南火車站，行經舊城區、永華市政中心至台南地方法院，全長約17.23公里，規劃設置19站，其中地下化路段由小東公園至水萍塭公園，約4.56公里，共6個地下車站。

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蔡宗豪指出，G08（成功大學站）與G09（成大醫院站）僅相隔2個路口，2站皆位於小東路上，未來光是地下開挖、連續壁等工程就需長達3年。若不妥善規劃施工順序，恐影響醫療救援能量，他要求應邀請成醫參與規劃，以確保施工期間醫療救援順暢。

另外，G12（美術二館站）與G13（西門、和意路口站）皆採地下化，施工成本可觀。然這2站是全線站距最短，既已決定地下化施工，應進一步向西延伸站點，以擴大服務效益，讓更多市民與商家受惠，而非單純以現有公有土地條件決定站點設置。

蔡宗豪說，此外，捷運工程處人力嚴重不足，專業職等相對偏低，目前僅不到30人，且過半數為約聘人員，相較高雄捷運局的130人，台南的配置明顯不足。

他強調，捷運建設拖得越久，未來物價上漲、人力成本增加，只會讓推動難度更高。捷運是城市發展的關鍵，市府應展現決心，加快腳步推動捷運建設。

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