南投房仲、買主傳遞愛 雲林小校戲偶社添戲偶

已故的林俊榮先生收藏的精緻布袋戲偶。（洪世崇提供）

2025/02/24 12:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕感心！自稱「雞婆房仲大叔」洪世崇，幫忙處理屋主的過世弟弟留下的63尊布袋戲偶，出售所得捐南投家扶中心，雲林縣重興國小戲偶社缺戲偶，校長林志郎想買時晚了一步，買主得知學校缺戲偶暖心割愛，由重興國小和洪世崇捐款給家扶中心，洪世崇說，很開心能穿針引線，讓愛傳遞下去。

洪世崇上週在「草屯人」地方臉書社團貼文指稱，有一批做工精緻的布袋戲偶，因收藏者生病過世，屋主是收藏者的哥哥，委託他處理，經屋主同意1尊賣30元，所得悉數捐給南投家扶中心。

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由於戲偶非常精緻，很快就有戲偶迷聯絡購買，就在買主約定載戲偶時間前，雲林縣林內鄉重興國小校長林志郎看到該貼文，火速聯絡洪世崇，強調學校是小校，成立的戲偶社沒有經費購買足夠的戲偶，希望能買下這批戲偶。

洪世崇感覺學校更需要這批戲偶，於是跟買主溝通，買主也願意割愛給學校，林志郎和洪世崇各捐1500元給南投家扶中心，而草屯商工校友會理事長張金來得知後也跟著捐1500元。

林志郎前天已開車到草屯鎮，將63尊布袋戲偶載回學校，當天並致贈感謝狀給洪世崇，以及過世的收藏者林俊榮，昨天學校還用這批戲偶拍片再度致謝。

洪世崇表示，7年前由他仲介買屋給爸爸和弟弟居住的林姓屋主，7年裡屋主的爸爸或弟弟遇到問題都會找他幫忙，去年屋主的弟弟過世，房子再次委託他處理，包括把屋內物品一併處理，因布袋戲偶做工細致，才決定上網出售，所得捐給家扶中心。重興國小校長林志郎對學生的愛和熱情讓人感動，加上原買主的愛心，才能促成這樁美事。

洪世崇已決定4月重興國小校慶時，捐贈一台布袋戲讓學生觀賞，他說，一直記得那句「教育無他，唯愛與榜樣。」林志郎校長對學生的愛讓人感動，很開心自己也能參與其中、貢獻一點力量。

林俊榮先生收藏的戲偶做工細致。（洪世崇提供）

林志郎校長（背對鏡頭者）帶學校人員到南投縣草屯鎮載布袋戲偶回學校。（洪世崇提供）

重興國小以林俊榮先生收藏的布袋戲偶演戲拍片致謝。（重興國小提供）

林志郎校長（左）致贈洪世崇感謝狀。（洪世崇提供）

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