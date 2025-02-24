基隆大華二路急彎事故頻傳 市府設預告號誌

基隆市七堵區大華二路一處右彎後，馬上就緊接一處有交通號誌的路口，民眾常因視線不佳導致煞車不及或是發生意外，市府今年1月在右彎前增設了預告號誌，提醒用路人減速，降低事故發生機率。（市議員曾怡芳提供）

2025/02/24 12:33

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市七堵區大華二路往瑪陵方向的急彎路段，因緊接交通號誌且車流速差較大，容易發生事故。基隆市議員曾怡芳接獲民眾陳情後，與市府相關單位討論改善方案，最終決定於右彎處前增設預告號誌，以提醒駕駛提前減速，降低事故風險。該工程已於今年1月底完工啟用。

曾怡芳指出，大華二路往瑪陵方向，行經大同街口時，道路是一處急右彎，且右彎後馬上緊接一處交通號誌。不過，大華二路右彎前是一段直線道路，許多駕駛會在此加速行駛，若不熟悉路況，轉彎後可能來不及在交通號誌前煞停，導致車輛衝出停止線，甚至與前方停等紅燈的大型車輛發生碰撞，增加交通事故風險，尤其是晚上與下雨天危險程度更是倍增。

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曾怡芳表示，經過去年的現場會勘與討論，警察局、交通處及七堵區公所等單位決議，在大華二路右彎前設置預告號誌燈，提醒用路人即將遇到號誌路口，提前減速應對，避免意外事故的發生。

基隆市交通處交通工程科長章志華指出，大華二路的車流量雖然不大，但因連接台62線萬瑞快速道路的瑪陵交流道，經常有不熟悉當地路況的外地駕駛行經此處。原先的大華二路與大同街口號誌距離過近，駕駛若在第一個綠燈號誌時未減速，至第二個號誌才遇紅燈時，便可能來不及反應。因此，透過新增預告號誌的方式，提前警示駕駛，提高行車安全。

章志華說，交通處自去年11月起，投入約40萬元經費進行增設工程，並於今年1月16日啟用。希望透過這項改善措施，有效降低該路段的交通事故發生率，確保用路人行車安全。

基隆市七堵區大華二路在增設預告號誌前，用路人視線被右彎遮擋，路況不熟時難以得知右彎後會緊接紅綠燈，常會煞車不及導致車禍發生。（市議員曾怡芳提供）

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