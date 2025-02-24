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    國際獅子會捐50台輪椅 縣長陳光復稱將提供澎湖醫療機構使用

    國際獅子會捐贈澎湖縣政府50台輪椅，造福資深澎湖縣民。（記者劉禹慶攝）

    國際獅子會捐贈澎湖縣政府50台輪椅，造福資深澎湖縣民。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/24 12:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁向超高齡社會，國際獅子會300A-2區第三專區，捐贈澎湖縣政府50台輪椅，造福有需求的民眾，提升行動不便者的生活品質。今（24）日在縣府第一會議室舉行捐贈儀式，由縣長陳光復代表受贈，並致贈感謝狀，由國際獅子會300A-2區第三專區主席陳俊良代表接受，以表達對獅子會為社會注入溫暖與關懷由衷的感謝。

    陳光復表示，澎湖人口已邁入超高齡化時代，許多長者與行動不便者需仰賴輔具協助，獅子會的善舉不僅減輕了許多家庭的負擔，更樹立了社會關懷的典範。他強調，縣府將妥善分配這批輪椅，提供本縣醫療機構使用，確保資源發揮最大效益，讓真正有需要的民眾受惠。

    陳光復提到，自己加入獅子會已有40餘年，深知獅子會長期以來積極投身公益，無論是捐贈物資、環境保護或社會福利，皆展現無私奉獻的精神。他感謝獅子會對澎湖的持續關懷，並期盼此次捐贈能拋磚引玉，吸引更多社會資源投入，共同打造友善無障礙的生活環境，讓澎湖成為更有愛、更包容的社會。

    陳俊良表示，國際獅子會300A-2區擁有約3000位獅友，成員來自社會各界，懷抱回饋社會的熱忱，長年投入公益事務。他指出，這是獅子會第三次來到澎湖進行公益活動，過去曾舉辦淨灘、植樹等環保行動，而此次則透過捐贈輪椅，以實際行動關懷澎湖居民。

    澎湖縣長陳光復致贈感謝狀，感謝國際獅子會。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復致贈感謝狀，感謝國際獅子會。（記者劉禹慶攝）

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