知名差勤系統業者被控下班仍交辦工作 桃市產總、勞工「捍衛離線權」

全國知名差勤系統業者商合行被投訴否準特休假且下班後仍透過通訊軟體交辦工作，桃園市產業總工會24日協助勞工進行勞資協調，並召開記者會高喊「捍衛勞工離線權，請桃市府裁罰」。（記者鄭淑婷攝）

2025/02/24 12:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全國知名差勤系統業者商合行股份有限公司近期突發遷廠爭議，又被多名在桃園工廠工作的員工投訴，公司有否准特休假且下班後仍透過通訊軟體交辦工作，桃園市產業總工會今（24日）協助勞工進行勞資協調前，召開記者會高喊「捍衛勞工離線權，請桃市府裁罰」，並已向勞動檢查處申請勞動檢查；對此，資方代表不願回應。

勞動局表示，上月17日受理勞工與商合行因調動及資遣費、非自願離職證明書、加班費等爭議，申請勞資爭議調解案，於今日上午召開勞資爭議調解委員會；勞檢處另於2月20日受理商合行無理由否准員工請特休及涉未依法給付加班費等事項的檢舉案，後續將派員實施勞檢並依法查處。

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勞工代表妻子張太太說，丈夫年資已10年，竟還會發生被公司否准特休假的情況，此外，下班後常看到丈夫接到公司電話，持續處理主管交辦業務，沒接到還要回電，根本無法好好休息、陪伴孩子，已經影響到家庭生活，希望桃市府可以幫幫辛苦的勞工。

桃市產總理事長朱梅雪表示，很多勞工為了配合工作，請了特休假被否決後仍不敢申訴，而現在通訊軟體相當多元，最普遍的是Line、臉書等，很多主管即使下班時間也會透過此對員工下達命令或工作，更有公司要求勞工到了下班時間先刷卡下班，實際上仍繼續工作，勞動局應進行裁罰，只要有1家被罰甚至是重罰，其他公司也會警惕，希望桃市府可以站在勞工前線、有效保護基層。

桃園市電子業產業工會理事張倫忠提到，工會收到多名在商合行桃園工廠的勞工投訴，表示商合行有否准員工請特休假、並有在下班後仍交辦員工處理工作事務的情事，勞基法第38條第2項規定「特別休假期日，由勞工排定之」，因此特休是勞工排定的權益，否准特休是違法的，更重要的是，勞工離線權的概念不能沒有。

桃市產總秘書魏豫綾表示，公司主管在下班後透過通訊軟體交辦工作亦屬「加班」，如果公司多次在下班時間仍急Call勞工、請勞工排除工作現場問題，應全數列入加班時間，並給予適合的勞務報酬，「勞工離線權」必須被捍衛，應該要實質以有付出勞務及通訊等待時間認定，請桃市府明查。

全國知名差勤系統業者商合行被投訴否準特休假且下班後仍透過通訊軟體交辦工作，桃園市產業總工會24日協助勞工進行勞資協調。（記者鄭淑婷攝）

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