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    上百興農高球場會員中科抗議 第1季交地台積電期程恐生變

    興農球場會員權益促進會上百位會員，今天前往中科管理局抗議，中科管理局副局長許正宗（右2）出面接下陳情書。（記者陳建志攝）

    興農球場會員權益促進會上百位會員，今天前往中科管理局抗議，中科管理局副局長許正宗（右2）出面接下陳情書。（記者陳建志攝）

    2025/02/24 12:37

    〔記者陳建志／台中報導〕中科台中園區擴建二期計畫持續，不過因最大地主興農高爾夫球場和會員之間，針對球證賠償無具體共識，興農球場會員權益促進會覺得中科管理局未做好溝通協調，為維護會員權益，今天號召上百位會員到中科管理局抗議，高喊「火大、抗議」，質疑官商勾結，要求興農以320萬買回球證，若無法保障會員權益，則拒絕開發保留綠地。

    據了解，中科台中園區擴建二期總開發面積89.75公頃，其中興農高爾夫球場就占67公頃，比例約達76.8%，軍方靶場12公頃、私人土地10公頃，地主總共107位，經多次協調，興農已繳交協議價購同意書，但何時能實際完成價購簽約仍未定案。

    因中科和興農簽約在即，但興農高球場至今對於會員球證要如何補償都無具體方案，興農球場會員權益促進會上百位會員，今天由陳永豐會長率領前往中科管理局抗議，高喊「市價賠償」、「留下球場、還我綠地」、「反對霸凌」，強調會員已經犧牲打球的地方，不能再犧牲會員權益，如果無法以市價賠償球證，則要求台積電停止開發、保留綠地，將會誓死捍衛權益。

    陳永豐並說，2年半前原本協調興農以180萬買回球證，但是興農藐視會員權益，完全沒有進行協商，現在鄰近的台中、彰化球證全都漲價，27洞的國際球場球證價碼已經達500萬，因此參考鄰近球場的價格，會員一致決議球證回收價調漲至每張320萬元。

    中科管理局副局長許正宗出面接下會員陳情書，強調已經了解會員的訴求，也沒有棄會員的權益不顧，從去年4月開始就持續和興農協商，中科會協助會員爭取權益，經過協商興農公司已具體承諾妥為處理，3月7日將邀集會員召開協調會，中科將會列席協調會，協助會員表達訴求。

    中科管理局表示，球證補償問題，已多次與興農公司協商，惟因球證為興農公司發放，屬興農與會員間的私權關係，經內政部函釋，球證非屬中科用地取得補償項目，依法須由興農公司召集會員協調處理，會員為維護權益，提出球證補償訴求，中科予以尊重。

    對於會員抗議是否影響今年第1季交地台積電的期程？中科管理局表示，目前僅剩2位地主走強制徵收程序，其餘皆同意協議價購，面積比例達99.88%，相關行政程序都在積極進行中，第1季交地台積電的期程未變。

    不滿權益遭漠視，興農球場會員權益促進會上百位會員，今天前往中科管理局抗議，要求球證以市價賠償。（記者陳建志攝）

    不滿權益遭漠視，興農球場會員權益促進會上百位會員，今天前往中科管理局抗議，要求球證以市價賠償。（記者陳建志攝）

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