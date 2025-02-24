骨科醫師身教言教女兒送水感謝 送貨員驚喜鞠躬回禮

嚴可倫教女兒送礦泉水給送貨員，送貨員暖心鞠躬回禮。（嚴可倫提供）

2025/02/24 11:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市骨科醫師嚴可倫日前與就讀國小的女兒一起下樓收取物流包裹，女兒貼心拿了1瓶礦泉水給送貨員，送貨員暖心之餘也回報3個鞠躬，大喊「妹妹，抱歉把妳吵醒」，嚴可倫將過程po上臉書，網友大讚這是最好的身教和言教，下次收包裹時也要學習，感謝辛苦的送貨員。

嚴可倫分享當天過程表示，早上他要送孩子上學前，門鈴大響，原來是物流送貨到家，他女兒聽了興高采烈要一起下樓，因為女兒負有任務，就是簽收包裹後，嚴可倫給女兒一個信號，女兒就開心地遞上1罐礦泉水給物流大哥；他和女兒沒想到對方嚇了一跳，退後兩步邊揮手，慌張大喊「不可以啦！」

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嚴可倫向對方說「大哥，每位物流、郵差、外送員、維修人員，我們都會準備；您這麼早就幫我們把貨送到，真的辛苦了！請您一定要收下」送貨員這時才敢走到他女兒面前，不斷鞠躬後接過礦泉水，並大喊「妹妹，抱歉把妳吵醒」。

嚴可倫說，送貨員身高比他高很多，對方鞠躬到和他女兒一樣的高度接水、道謝，那畫面讓他驚訝、心疼。因為聽說許多物流司機送貨常需要在車上吃便當、購物旺季甚至都沒時間吃飯上廁所；長時間的駕駛久坐與搬重物，對脊椎與關節肯定是不小的傷害；或許還要常常被抱怨遲到、被投訴包裹沒擺好或其他負評，難怪這位送貨員看到礦泉水的反應既驚訝又激動、也讓人不捨。

嚴可倫說，給人送水，是他和孩子的默契、也是教導孩子感恩的機會；當天進家門時他問女兒「妳覺得阿北為什麼看起來很開心？」女兒回「因為他覺得很surprised（驚訝）」。

嚴可倫對女兒說「對，可能很少有人會送水給他，所以他很開心。我們能在家就買到需要的東西，都是因為阿北的幫忙。他每天都要開很久的車、送很多的貨，很辛苦！一大早就收到小禮物，阿北很開心，這樣他今天上班就會更有活力的幫助別人」。

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