百萬農機修理不求人 全靠這頂MR頭盔

台中區農改場研究員戴上MR頭盔，學習農機修理，電視顯示器呈現頭盔內的影像。（記者顏宏駿攝）

2025/02/24 11:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕農業部補助農民購買大型農機，但龐大的農機修理費卻讓農民大感吃不消。台中區農業改良場將MR頭戴顯示器導入數位化教材，農民戴上MR頭戴式裝置後，就像把老師帶在身邊，除了可以學會修復技術，也可以模擬葡萄修剪技術，為農民節省不少成本。

助理研究員嚴仕函表示，有農民買了一上百萬元的新農機，結果第一天就把農機用壞，讓他得花大錢進廠維修。因為農機修復是寡佔市場，所費不貲，農民只能「做中學」，經常對老舊故障的農機拆拆裝裝，但新農機就無法「熟能生巧」，所以他們開發了結合MR的智慧學習農耕機保養維護，讓農民戴上MR 頭盔就可以學習如何操作農機和如何維修農機，當他透過「電腦老師」指導，熟悉模擬故障農機的可能狀況予以修理後，就能脫下頭盔，在實境中找出故障原因，俐落組裝。

請繼續往下閱讀...

嚴仕函說，MR頭盔結合軟體或大數據庫達到省工的功能，所謂軟體就是窮究農機所有零件的組成，仿擬組成一完整的農機，打造智慧學習環境，未來更可結合許多AI大數據分析，提升科技農業效能。

副研究員曾康綺說，許多高成本耗損的農業操作也可以戴上MR來上手，例如，新手農民可以學習如何修剪葡萄，不受場地與季節限制，隨時可學習，也可避免實務修剪錯誤產生的損失，讓新手們學會了，再實地到農田操作，降低損失。簡單的說，數據庫建置完善，農民透過無數次的農業電腦練習，達到熟能生巧，這就像模擬開飛機一樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法