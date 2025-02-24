河川污染降新低 屏東縣連4年獲全國水污染防治考核特優

屏縣打造萬年濕地群淨化水質。（記者羅欣貞攝）

2025/02/24 11:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣河川嚴重污染關鍵測站站次降至新低，在環境部全國水污染防治最新的考核中，再度獲得「特優」，已經連續4年創下這項佳績，展現屏東縣政府守護河川水質的成效。

屏縣府環保局表示，為擺脫河川污染臭名，屏東縣在有限的資源條件下積極推動各項河川污染整治手段，包括執行夜鷹早鳥稽查專案，不分晝夜強化污染監控，統計2024年度共計稽查3680家次列管事業，同時善用科技執法嚴厲打擊不肖業者，讓水污染無所遁形，更持續強化許可源頭管制，積極推動畜牧糞尿資源化，讓肥分回歸農田澆灌再利用，核准通過家數及施灌量均位居全國之冠。

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此外，屏縣已建置3座水質淨化場，日處理水量約可達3萬公噸，同時整合30公頃萬年濕地群淨化水質，並持續成功爭取中央經費規劃建置水質淨化場，進一步降低河川污染負荷。

在各項河川污染整治手段下，環境部列管的關鍵測站─武洛溪九如橋已經從過往嚴重污染狀態大幅跳級改善，2024年河川污染指數平均已降至中度污染，創下歷年最佳；東港溪流域更是於2024年度全年均無嚴重污染河段，成功脫離嚴重污染。

各項水質改善成果，除了讓屏東縣政府在此次113年度（2024年）環境部全國水污染防治考核中獲得特優外，屏縣先前也已在衛生福利部國民健康署「2024年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」中，拿下健康城市類綠色城市獎肯定。

屏東縣長周春米表示，除了縣府團隊通力合作，也要感謝巡守隊及環保志工的護河行動，協助污染舉報及監測水質，官方與全民共同努力的成果，讓各項整治不但符合2050淨零碳排目標，更呼應聯合國永續發展目標的多項指標，展現屏縣在環境永續發展方面的決心，未來仍將加強跨部門合作，致力於打造更潔淨的水環境。

屏縣已建置3座水質淨化場。（屏東縣政府提供）

屏縣府環保局執行夜鷹早鳥稽查專案，不分晝夜強化污染監控。（屏東縣政府提供）

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